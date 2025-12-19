Djavan celebra 50 anos de carreira com turnê que passa por BH em 2026

Poucos artistas traduzem tão bem a riqueza melódica da música brasileira quanto Djavan. Desde que lançou “A Voz, o Violão, a Música de Djavan”, em 1976, o cantor alagoano construiu uma trajetória marcada por composições que atravessam gerações. Agora, em comemoração aos seus 50 anos de carreira, ele apresenta a turnê nacional “Djavanear 50 anos. Só Sucessos”, espetáculo que reúne diferentes fases de sua discografia em um show pensado para fãs de todas as idades.

A partir de maio de 2026, o artista percorre estádios e arenas pelo país revisitando canções como “Oceano”, “Sina”, “Eu Te Devoro”, “Um Amor Puro”, “Flor de Lis” e outros clássicos que moldaram sua identidade musical. A direção artística é de Gringo Cardia, com cenografia e iluminação que acompanham o caráter retrospectivo e celebrativo dessa fase da carreira.

Belo Horizonte recebe o show em julho, na Arena MRV

Entre as cidades confirmadas, Belo Horizonte recebe o espetáculo no dia 18 de julho de 2026, na Arena MRV. A apresentação promete ser uma das mais aguardadas da turnê, já que Minas sempre esteve entre os públicos mais fiéis do artista.

O público pode escolher entre diferentes setores, de cadeiras superiores às opções premium, com preços a partir de R$150, meia entrada. A classificação é de 16 anos (menores de 5 a 15 anos devem estar acompanhados dos responsáveis).

Clientes Banco do Brasil contam com vantagens como desconto na inteira, além de condições especiais de parcelamento. Os benefícios seguem as regras divulgadas pela Ticketmaster.

Demais cidades da turnê

Além de Belo Horizonte, Djavan também se apresenta em São Paulo, Salvador, Fortaleza, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis, Belém, Recife e Maceió. Cada parada contará com repertório de, pelo menos, 25 músicas de sua trajetória.

Serviço – Djavan em Belo Horizonte