Brasileira Ana Paula Maia é finalista do International Booker Prize

A brasileira Ana Paula Maia está entre as 13 finalistas do International Booker Prize de 2026, segundo anunciaram nesta terça-feira (24/2) os organizadores do prêmio literário britânico, que reconhece uma obra traduzida para o inglês.

A carioca de 48 anos foi selecionada por "Assim na terra como embaixo da terra", traduzido para o inglês pela canadense Padma Viswanathan, com o título "On Earth as it is beneath". Publicado em 2017, o romance aborda a vida de trabalhadores à margem da sociedade brasileira.

"Ambientada em uma colônia penal remota, esta vívida e fascinante novela se desenrola em uma paisagem onde o castigo substituiu a justiça. Uma exploração crua e inquietante do poder e da corrupção", destacou o júri.

A argentina Gabriela Cabezón Cámara, de 57 anos, também é uma das finalistas. Ela aparece na lista com "Las niñas del naranjel" ("As meninas do laranjal" na edição brasileira). O livro foi originalmente publicado em 2023 e traduzido para o inglês pela americana Robin Myers como "We are green and trembling" (Estamos verdes e tremendo). A obra já venceu o National Book Award americano de 2025 na categoria de literatura traduzida.

Baseado na vida de Antonio de Erauso, figura real da conquista espanhola, o livro apresenta uma crítica à tirania religiosa e aos maus-tratos contra mulheres e povos indígenas. "Esta reinterpretação ferozmente imaginativa da história colonial dá voz a uma figura do século 17 no coração da selva sul-americana. Ao mesmo tempo lúdica e devastadora, terna e revoltante", afirmou o júri.

A lista de 13 finalistas será reduzida a seis no próximo dia 31 de março. O vencedor será anunciado em 19 de maio, no museu londrino Tate Modern, e receberá 50 mil libras (cerca de R$ 477 mil), valor dividido entre autor e tradutor.

O prêmio, que completa 10 anos, ainda não teve vencedores em língua espanhola ou portuguesa. Na última edição, venceu a indiana Banu Mushtaq.