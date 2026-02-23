Museu da Língua Portuguesa receberá Sarau com programação gratuita

O Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, terá uma programação cultural gratuita no próximo sábado (28/2). O público poderá conferir o retorno do Sarau no Museu e do Plataforma Conexões, que trazem poesia e dança para os espaços alternativos da instituição.

As atrações acontecem no histórico prédio da Estação da Luz, no Centro da cidade. A programação começa ao meio-dia com um espetáculo de dança urbana premiado e se encerra no fim da tarde com um sarau que homenageia grandes nomes da literatura brasileira, com microfone aberto à participação do público.

Leia Mais

Sarau celebra poetas do século 20

A primeira edição de 2026 do Sarau no Museu prestará uma homenagem a quatro importantes figuras da poesia brasileira do século 20: Adão Ventura, Donizete Galvão, Gilka Machado e Julieta Barbara.

Os versos e a trajetória desses autores serão reverenciados por vozes contemporâneas, incluindo o escritor Diogo Cardoso, o teatrólogo Marcelo Ariel, a curadora Veronica Stigger e a professora Zilmara Pimentel. A curadoria do encontro é do poeta e editor Tarso de Melo. Haverá venda de livros dos convidados no local.

O evento está marcado para as 17h, no terraço do Museu, um espaço que oferece uma vista da torre do relógio da Estação da Luz e de parte do centro da capital paulista. O microfone ficará aberto para quem quiser mostrar seu próprio trabalho autoral.

Dança urbana ocupa a Estação da Luz

Mais cedo, a partir das 12h, o Saguão Central da Estação da Luz será palco para a T.F. Cia de Dança, que abre a temporada 2026 do Plataforma Conexões com o espetáculo “ELO”. A apresentação busca criar uma forte conexão com o público que transita pelo local.

A coreografia, eleita a melhor estreia de dança de 2019 pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), reúne 11 bailarinos. Eles exploram técnicas de danças urbanas, como o hip-hop, para estabelecer diálogos entre os movimentos corporais e a imponente arquitetura do espaço.

A direção-geral e a concepção da montagem são de Igor Gasparini. Neste ano, o Plataforma Conexões selecionou trabalhos com o tema Culturas Urbanas, que engloba também os ritmos musicais da cidade e sua diversidade. A escolha do tema estabelece um diálogo direto com a exposição temporária “FUNK: Um grito de ousadia e liberdade”, atualmente em cartaz no museu.

Serviço

Sarau no Museu

Com Diogo Cardoso, Marcelo Ariel, Veronica Stigger e Zilmara Pimentel.

Quando: sábado (28/2), às 17h

Onde: terraço do Museu da Língua Portuguesa

Entrada: gratuita

Plataforma Conexões com T.F. Cia de Dança

Apresentação do espetáculo “ELO”.

Quando: 28 de fevereiro (sábado), às 12h

Onde: saguão Central da Estação da Luz

Entrada: gratuita

Museu da Língua Portuguesa

Praça da Luz, s/n – Luz, São Paulo (SP)

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata