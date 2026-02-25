Foragido da Justiça, Oruam lança música: 'luto a guerra do meu pai'

FOLHAPRESS - Após descumprir reiteradamente a medida cautelar de monitoramento, o rapper Oruam lançou um novo clipe nas redes sociais nessa terça-feira (24/2). Nele, aparece usando tornozeleira eletrônica.

Na letra de "Freestyle de um foragido", ele fala sobre a Justiça e o sistema brasileiro. "Acho que estou lutando a guerra do meu pai. Acho que estou pagando um pecado que nem é meu", diz um trecho. "Acho que o culpado sou eu por esperar algo em troca de alguém que só quer me matar", aborda em outro.

Filho do traficante Marcinho VP, chefe do Comando Vermelho, Oruam é considerado foragido por descumprir as regras do monitoramento eletrônico e teve a ordem de prisão restabelecida por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O ministro Joel Ilan Paciornik apontou que o cantor permaneceu por longos períodos com o equipamento descarregado, em alguns casos por até 10 horas, o que provocou falhas nos registros de movimentação e comprometeu a fiscalização.

No dia 11 de fevereiro, Márcia Nepomuceno, a mãe do rapper Oruam, divulgou um vídeo nas redes sociais após a Polícia Federal receber orientação para prender o cantor, caso ele tentasse deixar o país.





Ela negou que o filho tenha intenção de fugir do Brasil. Emocionada, afirmou que Oruam adoeceu e queria que ele se entregasse. "Já tem um tempo que meu filho não está bem, é visível o estado que meu filho chegou", disse. "Todos os meus dias eu luto, quero que meu filho se entregue", finalizou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Oruam foi preso em julho de 2025 após virar réu por tentativa de homicídio contra o delegado Moyses Santana Gomes e o oficial Alexandre Alves Ferraz, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele passou 69 dias na prisão e deixou o local usando uma máscara do Homem-Aranha.