POLÊMICA

Foragido da Justiça, Oruam lança música: 'luto a guerra do meu pai'

O rapper, filho do traficante Marcinho VP, chefe do Comando Vermelho, é procurado há 20 dias por descumprir as regras do monitoramento eletrônico

LEONARDO VOLPATO
LEONARDO VOLPATO
Repórter
25/02/2026 15:44

Oruam com tornozeleira eletrônica.
No videoclipe de 'Freestyle de um foragido', lançado nessa terça (24/2), Oruam aparece usando tornozeleira eletrônica crédito: Youtube/Reprodução

FOLHAPRESS - Após descumprir reiteradamente a medida cautelar de monitoramento, o rapper Oruam lançou um novo clipe nas redes sociais nessa terça-feira (24/2). Nele, aparece usando tornozeleira eletrônica.

Na letra de "Freestyle de um foragido", ele fala sobre a Justiça e o sistema brasileiro. "Acho que estou lutando a guerra do meu pai. Acho que estou pagando um pecado que nem é meu", diz um trecho. "Acho que o culpado sou eu por esperar algo em troca de alguém que só quer me matar", aborda em outro.

Filho do traficante Marcinho VP, chefe do Comando Vermelho, Oruam é considerado foragido por descumprir as regras do monitoramento eletrônico e teve a ordem de prisão restabelecida por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

 

O ministro Joel Ilan Paciornik apontou que o cantor permaneceu por longos períodos com o equipamento descarregado, em alguns casos por até 10 horas, o que provocou falhas nos registros de movimentação e comprometeu a fiscalização.

No dia 11 de fevereiro, Márcia Nepomuceno, a mãe do rapper Oruam, divulgou um vídeo nas redes sociais após a Polícia Federal receber orientação para prender o cantor, caso ele tentasse deixar o país.

 

Ela negou que o filho tenha intenção de fugir do Brasil. Emocionada, afirmou que Oruam adoeceu e queria que ele se entregasse. "Já tem um tempo que meu filho não está bem, é visível o estado que meu filho chegou", disse. "Todos os meus dias eu luto, quero que meu filho se entregue", finalizou.

Oruam foi preso em julho de 2025 após virar réu por tentativa de homicídio contra o delegado Moyses Santana Gomes e o oficial Alexandre Alves Ferraz, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele passou 69 dias na prisão e deixou o local usando uma máscara do Homem-Aranha.

