Pedro Pascal aparece em clima de romance com diretor Rafael Olarra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manter a discrição parece ter ficado um pouco mais difícil para Pedro Pascal nas últimas semanas. O ator voltou a ser fotografado ao lado do diretor criativo Rafael Olarra, desta vez durante um passeio por Beverly Hills, em Los Angeles, nos Estados Unidos, o que reacendeu especulações sobre um possível romance entre os dois.

EXCLUSIVE: ???? Pedro Pascal was seen getting handsy with pal Rafael Olarra in Los Angeles.



Photos: https://t.co/DYd0ovbnog pic.twitter.com/fGvTu4iHhx — TMZ (@TMZ) February 24, 2026

Nas imagens, eles aparecem caminhando sob o sol californiano, sorridentes e próximos. Em determinado momento, Pascal surge com o braço na cintura de Olarra e chega a encostar o rosto nos ombros do argentino.

Apesar do clima descontraído, nenhum dos dois comentou a relação quando abordados por um fotógrafo do site TMZ.

As aparições em Los Angeles não foram as primeiras. Nos últimos dias, os dois já haviam sido vistos juntos em Nova York, tanto caminhando pelas ruas quanto em um cinema, onde assistiram a uma sessão de "O Morro dos Ventos Uivantes". Antes disso, também teriam passado juntos o Dia dos Namorados do hemisfério norte em um almoço, segundo relatos do site.

Quem é Olarra

A frequência dos encontros fez crescer a curiosidade sobre quem é Rafael Olarra. Nascido em Buenos Aires e criado em Gualeguaychú, na Argentina, ele construiu carreira na área criativa após estudar cinema e trabalhar com direção de arte, produção e desenvolvimento de imagem. Em 2010, passou a atuar como diretor de arte do Faena Group, grupo ligado ao mercado de luxo e hospitalidade.

Pedro and Rafael kept mum on the nature of their relationship when asked by a photographer.



????: Backgrid pic.twitter.com/mTgpASm6ss — TMZ (@TMZ) February 24, 2026

Antes de ser associado a Pascal, Olarra teve um relacionamento público com o ator Luke Evans. Os dois assumiram o namoro em 2020 e confirmaram a separação no início de 2021.

