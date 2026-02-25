BH terá quiz sobre o Oscar e exibição gratuita da cerimônia na telona

É quase inevitável acompanhar a temporada das premiações do cinema deste ano, diante da quantidade de indicações e troféus que o Brasil vem recebendo, seja com “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, seja com o paulistano Adolpho Veloso, diretor de fotografia de “Sonhos de trem”. Além de ler notícias sobre o Oscar, o público de Belo Horizonte pode transformar palpites em recompensa.



O UNA Cine Belas Artes, em parceria com o Galáxia Clube, criou o quiz “Seu palpite vale ouro”, que permite testar conhecimentos sobre o Oscar 2026 em troca de ingressos gratuitos por vários meses.

A participação não tem custo e é aberta a maiores de 18 anos, mas apenas usuários cadastrados na plataforma Galáxia Clube ganharão prêmios. O cadastro solicita nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail e criação de senha. A plataforma é vinculada ao Belas. Fora dessa promoção, também permite converter ingressos em pontos que, acumulados, podem ser trocados por entradas gratuitas.



O acesso ao Galáxia Clube e ao quiz se dá no cabeçalho do site do cinema. O formulário está disponível e deve ser preenchido até 14 de março, véspera da cerimônia do Oscar.

Categorias

O jogo tem 14 categorias: Melhor Filme, Melhor Atriz, Melhor Ator, Melhor Direção, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Filme Internacional, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Roteiro Original, Melhor Animação, Melhor Animação em Curta-Metragem, Melhor Documentário, Melhor Fotografia e Melhor Seleção de Elenco.]

No momento da inscrição, é necessário indicar em qual das unidades participantes, UNA Cine Belas Artes e Espaço Petrobras de Cinema (São Paulo), o participante pretende utilizar o benefício.



Cada unidade terá três vencedores, e a pontuação segue os vencedores oficiais divulgados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. O primeiro lugar ganha um ano de sessões gratuitas, o segundo seis meses e o terceiro três meses, válidos para exibições em 2D ou 3D a partir de 1º de abril de 2026. Os benefícios são intransferíveis, ficando disponíveis na Carteira de Convites e Vales do site, como ingresso corporativo.



Em caso de empate, a definição considera primeiro o acerto em Melhor Filme, depois Melhor Diretor, Melhor Filme Internacional e, por fim, as demais categorias, conforme o regulamento. Os vencedores serão notificados via e-mail cadastrado até 22 de março, com divulgação dos resultados nas redes sociais, aplicativo e página oficial das salas.

Comentaristas

A promoção especial do UNA Cine Belas Artes, que completa 34 anos em agosto, não ocorre apenas nas semanas que antecedem a cerimônia. No domingo do Oscar, em 15 de março, o público poderá assistir gratuitamente à premiação na telona. As salas 1 e 2 exibirão a festa, com comentaristas convidados.



Na primeira sala, participam Augusto Alvarenga, cineasta, jornalista e escritor, e Yasmine Evaristo, crítica associada à Abraccine e votante do Globo de Ouro desde 2023. Na segunda, estarão presentes Benaia Tavares, estudante de cinema e audiovisual da UNA, e Raphael Lages, diretor do curta “Boneco de neve”.



As reservas on-line para as sessões começam nesta quinta-feira (26/2), dia do início das votações do Oscar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria