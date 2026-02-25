Quem é Rafael Olarra, apontado como novo amor de Pedro Pascal

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

As constantes aparições do ator Pedro Pascal ao lado do argentino Rafael Olarra têm alimentado rumores de um novo romance. Após flagras em um passeio pelas ruas de Nova York e até em uma ida ao cinema, o astro chileno foi visto novamente em clima íntimo com Olarra na terça-feira (24/2), desta vez em Los Angeles.

EXCLUSIVE: Pedro Pascal was seen getting handsy with pal Rafael Olarra in Los Angeles.



Photos: https://t.co/DYd0ovbnog pic.twitter.com/fGvTu4iHhx — TMZ (@TMZ) February 24, 2026

O registro mais recente foi feito durante um passeio por Beverly Hills. Nas imagens que circulam nas redes sociais, os dois aparecem caminhando juntos sob o sol californiano, sorridentes e bastante próximos. Em determinado momento, Pascal coloca o braço na cintura de Olarra e encosta o rosto em seu ombro, gesto que reforçou as especulações sobre um relacionamento.

Segundo o jornal argentino La Nación, Pascal e Olarra já teriam vivido um breve affair durante a pandemia, longe dos holofotes. Conhecido por manter a vida pessoal com discrição, o protagonista “The Mandalorian” raramente comenta sobre relacionamentos.

Rafael Olarra nasceu em Buenos Aires e construiu carreira na área criativa após estudar cinema. Trabalhou com direção de arte, produção e desenvolvimento de imagem, consolidando-se como um nome respeitado no setor.

Desde 2010, atua como diretor de arte do Faena Group, grupo ligado ao mercado de luxo e hospitalidade, reconhecido internacionalmente. Ele também trabalha como diretor de arte freelancer em campanhas de moda, editoriais, publicidade, exposições e eventos.

Nas redes sociais, ele se apresenta como viajante aventureiro, escalador motivado e triatleta. Antes dos rumores envolvendo Pascal, Olarra viveu um relacionamento entre 2020 e 2021 com o ator britânico Luke Evans, com quem namorou por cerca de um ano.