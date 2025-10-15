Museu Casa Kubitschek, em BH, expõe 49 imagens raras de JK

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O Museu Casa Kubitschek abriga “Retratos de uma era: as fotos raras de JK”, exposição de longa duração com fotografias pouco conhecidas do ex-presidente Juscelino Kubitschek (1902-1976). As imagens registram aspectos de sua vida pública, assim como ocasiões privadas. A visitação é gratuita.



A curadoria é do pesquisador Fábio Chateaubriand. Durante anos, ele estudou a trajetória de JK no Brasil e também no exterior – a pesquisa originou uma fotobiografia e série documental sobre a história do ex-presidente. “Já existia um desejo do museu de ter um espaço dedicado a um conteúdo sobre a história do Juscelino. Então começamos a conversar com o Fábio para tentarmos disponibilizar parte da pesquisa e da fotobiografia ao espaço”, afirma Eliane Parreiras, secretária municipal de Cultura.



Natural de Diamantina, Juscelino Kubitschek se formou em medicina pela UFMG em 1927. Na política, teve uma carreira meteórica. De 1940 a 1945, foi prefeito de Belo Horizonte; em 1950, elegeu-se governador de Minas Gerais. Em 1955, JK foi eleito presidente da República.



Com 49 fotos, uma escultura e quatro cartas, a exposição engloba registros da juventude de Juscelino em Diamantina, o relacionamento com a esposa Sarah Kubitschek e com as filhas Márcia e Maria Estela, além da carreira como médico, prefeito e governador.



“Tem algumas imagens dele, ao lado da Sarah, quando houve o estouro da represa da Pampulha, em 1954. Em uma das fotos, eles estão lanchando porque ficaram lá direto, desde o acontecimento, para acompanharem de perto e tomarem as providências”, cita Eliane Parreiras.

Acervos

De acordo com a secretária de Cultura, as fotografias foram reunidas por Fábio Chateaubriand em diferentes acervos institucionais. Em parceria com Serafim Jardim, amigo e assistente de JK, o pesquisador se debruçou sobre os arquivos públicos de Belo Horizonte, de Minas Gerais e também o nacional, assim como o acervo de museus, como o Histórico Abílio Barreto, e arquivos de fotógrafos que acompanhavam Juscelino.



“Essas fotos nunca foram reunidas dessa maneira, que dá uma grandiosidade ao entendimento de quem realmente foi JK, do ponto de vista de representação para nossa construção nacional, de uma identidade e desenvolvimento nacional. Porém, por outro lado, mostra um homem que tinha pleno domínio do que ele queria contar”, afirma a gestora.



O Museu Casa Kubitschek foi estruturado na residência de fim de semana de Juscelino Kubitschek. A casa projetada por Oscar Niemeyer é um marco da arquitetura moderna da década de 40 e integra o Conjunto Arquitetônico da Pampulha.



Para Eliane, o teor da exposição dialoga diretamente com o espaço. “São momentos muito íntimos, dele com a família e até em situações que mostram a solidão do poder e das decisões. Isso dialoga com a casa, porque, apesar de estar ligada a uma institucionalidade, de ser da prefeitura, essa casa era um lugar de sonho, de lazer, dos encontros e das conversas. Então achamos interessante ter esse lado do JK como homem, pai e amigo.”



“RETRATOS DE UMA ERA: AS FOTOS RARAS DE JK”

Exposição em cartaz no Museu Casa Kubitschek (Avenida Otacílio Negrão de Lima, 4188, Bandeirantes). Visitação de quarta a domingo, das 10h às 18h. Entrada franca.

