Julia Mestre traz a BH o show de ‘Maravilhosamente bem’, indicado ao Grammy

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív



A casa de shows A Autêntica vai se transformar numa espécie de cápsula do tempo na próxima sexta-feira (17/10), com o show de lançamento do novo álbum de Julia Mestre, “Maravilhosamente bem”. O trabalho, divulgado em maio deste ano, flerta com uma estética oitentista na música e no visual.

A artista carioca diz que o show transporta para o palco e para a plateia essa atmosfera, numa experiência imersiva e sensorial que conjuga som e imagem.



As 11 faixas autorais de “Maravilhosamente bem” estão no roteiro da apresentação, que inclui, também, músicas de seus álbuns anteriores, “Geminis” (2019) e “Arrepiada” (2023). A discografia da cantora e compositora se completa com o trabalho coletivo Bala Desejo, que em 2022 lançou o premiado álbum “Sim Sim Sim”. Julia diz que, com seu novo disco, dá um passo adiante na afirmação de sua identidade musical.



Julia Mestre diz que o diálogo que “Maravilhosamente bem” estabelece com seus álbuns anteriores diz respeito a um percurso que corresponde a uma busca pela própria identidade. Ela aponta que seu trabalho de estreia era “muito jovem”, com uma faixa de abertura que falava de mudar o mundo com sua voz e sua fé.



“Era um primeiro olhar para a música. O 'Arrepiada' já opera com uma estética mais próxima do que é o 'Maravilhosamente bem', com minhas características mais bem delineadas, com um som nostálgico, que conversa com os anos 1980 mas que também é contemporâneo. 'Arrepiada' é mais rebelde, mete o pé na porta, mas flertava ainda com o anterior.”



Já o novo trabalho, ela diz, “mergulha nessa estética disco, falando de amor em suas diversas formas. Gosto de colocar personagens nas minhas histórias: a 'Vampira', o 'Veneno da serpente', o 'Canto da seria', a fera”.



Rito de passagem

A turnê de “Maravilhosamente bem”, iniciada em julho, em São Paulo, é um rito de passagem, conforme diz. “Quem me conhece sabe que sou uma pessoa muito interessada no aspecto visual e que gosta de brincar com personagens. Gosto dessa sinergia entre música e imagem. Quis que esse novo disco se parecesse com um filme dos anos 1980, mas como trazer essa identidade visual para os palcos? Construí um cenário que permite essa imersão, de forma que o público consegue viajar no tempo”, afirma.



Ela diz que a apresentação é praticamente um teatro de sombra e luz, muito imagética. “Quem está no show consegue visualizar outras camadas no palco”, diz. Julia já se apresentou em Belo Horizonte em outras ocasiões, com a turnê de “Arrepiada” e como parte da programação do Festival Sarará, cantando Rita Lee, mas ela diz sentir como se agora fosse a primeira vez. “A experiência ao vivo é a mais verdadeira para mim”, comenta.



Há, com efeito, um ineditismo: será o primeiro show desde que “Maravilhosamente bem” foi indicado ao Grammy Latino em duas categorias – melhor álbum pop contemporâneo em português e melhor canção em português, com a faixa que o batiza. “Acho que vai ter uma energia diferente. Belo Horizonte é uma cidade que me recebe com muito carinho”, diz Julia. Ela cita quatro nomes que lhe serviram de referência na feitura do álbum: Rita Lee, Donna Summer, Marina Lima e Sade.



“Elas são referências não só para mim, mas para uma geração inteira. Sempre bebi dessas fontes, porque elas estão no rádio, na televisão, em trilhas de cinema. Rita tem um discurso atemporal. Sade é um destaque na música e também na moda, e Marina Lima nem se fala. Donna Summer é um norte de sonoridade. Elas abriram portas, são compositoras que levam para as músicas seus sentimentos e suas vivências”, ressalta.



A artista destaca, a propósito, que o processo de feitura de “Maravilhosamente bem” se estendeu por um ano e meio, e começou como uma espécie de expurgo. Ela conta que, em 2023, estava com a agenda muito apertada, fazendo duas turnês ao mesmo tempo – de lançamento de “Arrepiada” e com o Bala Desejo, rodando o Brasil e o mundo –, e se viu às voltas com alguns problemas. “Passei por um momento pessoal conturbado, com uma notícia relativa à saúde que mexeu muito comigo”, conta.



Desabafos

Ela diz que estava no palco, porque tinha que honrar os compromissos, mas segurando uma barra. “Tenho como suporte um diário em que faço meus desabafos em forma de versos e nasceu dele a primeira música do disco, 'Eu sou fera', que fala disso: debaixo da pele da loba, da fera, tem uma aura de fragilidade, do animal que lambe a ferida. Como artista, transformei a dor em arte”, diz, observando que é uma faixa “totalmente dançante”, que bebe na onda disco dos anos 1980.



“Consegui transformar o que eu estava sentindo em uma coisa que me botou para cima, me pôs em movimento”, afirma, destacando que compôs todas as outras 10 músicas num período de quatro meses. “A última foi 'Maravilhosamente bem', que é como eu estava me sentindo ao final desse processo. Foi um álbum que me reanimou, e essa é a mensagem. Meu desejo com ele é contagiar as pessoas, fazer com que, ao escutar, se sintam maravilhosamente bem”, ressalta.



“MARAVILHOSAMENTE BEM”

Show de Julia Mestre, com abertura de Amandona e DJ Little Sil, nesta sexta-feira (17/10), a partir das 21h, na casa de shows A Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312, Santa Efigênia). Ingressos com preços variando de R$ 35 a R$ 140, à venda na bilheteria da Autêntica e no Sympla.