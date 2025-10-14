Conheça os destinos no Brasil que já viraram cenário de filmes de Hollywood

O Brasil, além de compartilhar talentos nativos para brilharem em Hollywood, serve como um estúdio a céu aberto. As paisagens do país que encantam o público já roubaram a cena em grandes produções internacionais.

De perseguições em alta velocidade nas ruas do Rio de Janeiro a planetas distantes em sagas de super-heróis, muitos desses locais icônicos brasileiros estão mais acessíveis do que se imagina, permitindo que qualquer pessoa possa caminhar pelos mesmos lugares que seus personagens favoritos.

Se você é fã do cinema e adora viajar, preparamos uma lista com alguns destinos brasileiros que se transformaram em cenários de filmes internacionais. Descubra onde ficam, quais produções foram gravadas por lá e como você pode planejar sua visita para se sentir dentro de um filme.

1. Rio de Janeiro: ação em alta velocidade

O Rio de Janeiro continua sendo o cenário brasileiro mais famoso nas telas de cinema. Sua combinação de praias, montanhas e vida urbana vibrante a tornou o local perfeito para a trama de “Velozes e furiosos 5: Operação Rio”. O filme levou a ação da franquia para as ruas, morros e cartões-postais da capital fluminense.

As cenas mostram perseguições eletrizantes com vista para o Pão de Açúcar, comunidades e tomadas aéreas deslumbrantes do Cristo Redentor. Embora muitas sequências tenham sido filmadas em Porto Rico por questões logísticas, a essência e as paisagens que definem o Rio de Janeiro estão presentes em todo o filme, consolidando a cidade no imaginário do cinema de ação.

2. Foz do Iguaçu: palco de heróis e aventuras

A grandiosidade das Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná, já serviu de inspiração para o reino de Wakanda e de cenário para caçadores de tesouros. As quedas d'água foram usadas como base para a computação gráfica que criou a imponente Cachoeira do Guerreiro em “Pantera Negra”, local de rituais e combates pelo trono.

Além do universo Marvel, as cataratas também foram um cenário real e espetacular em “Indiana Jones e o reino da caveira de cristal”. As imagens das águas caudalosas deram o tom de aventura e perigo que a história pedia.

Cataratas do Iguaçu em filme da MarvelDivulgação Marvel

3. Floresta Amazônica: mistério e natureza selvagem

A maior floresta tropical do mundo é um prato cheio para filmes que exploram o desconhecido, a sobrevivência e a natureza exuberante. Produções como “Anaconda” e “A floresta de esmeraldas” usaram diversos ambientes da Amazônia como personagem principal, criando uma atmosfera de mistério e fascínio.

Os rios, a densa vegetação e os sons da vida selvagem transportam o espectador para um mundo à parte. Filmar na região é um desafio, mas o resultado visual é surpreendente.

4. Lençóis maranhenses: um cenário de outro mundo

Um deserto de areias brancas e finas, pontilhado por lagoas de água doce cristalina em tons de verde e azul. A paisagem surreal do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, é tão única que foi escolhida para representar outro planeta no Universo Cinematográfico Marvel.

Em “Vingadores: guerra infinita”, o cenário desolado e etéreo dos Lençóis serviu de locação para Vormir, o planeta onde a Joia da Alma estava escondida. As imagens aéreas do parque foram utilizadas para criar a atmosfera mística e remota exigida pela cena, um dos momentos mais cruciais do filme.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.