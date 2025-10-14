Ângela Diniz: a história real por trás da nova série da HBO Max

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

No próximo dia 13, estreia na HBO Max “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”. A série é baseada no aclamado podcast “Praia dos Ossos” e mergulha nos acontecimentos que levaram à morte da mineira, em 1976, e, principalmente, no julgamento que chocou o país ao colocar a vítima no banco dos réus.

Nascida em uma família da alta sociedade mineira, Ângela era conhecida por sua beleza e por viver de forma independente, desafiando os padrões conservadores da época. Após um divórcio conturbado, ela se mudou para a praia de Búzios, no Rio de Janeiro, onde iniciou um relacionamento com Raul Fernando do Amaral Street, o Doca Street.

O romance, que durou apenas alguns meses, terminou de forma trágica. Em 30 de dezembro de 1976, durante uma discussão acalorada na casa de praia, Doca Street deu quatro tiros à queima-roupa contra Ângela, que morreu no local.

Durante o primeiro julgamento, em 1979, o advogado de defesa de Doca Street, Evandro Lins e Silva, construiu uma tese que culpabilizava a vítima. Ele retratou Ângela Diniz como uma mulher de moral duvidosa e comportamento promíscuo, argumentando que Doca agiu em “legítima defesa da honra”. A estratégia funcionou, e o assassino foi condenado a apenas dois anos de prisão, com direito a suspensão da pena, saindo do tribunal em liberdade.

Logo após o resultado, movimentos feministas da época ganharam força. E Ângela virou um símbolo da luta contra a violência contra a mulher. Com o lema “Quem ama não mata”, ativistas foram às ruas para protestar contra a decisão e a cultura que permitia que a vida de uma mulher fosse julgada como justificativa para seu próprio assassinato. Em meio à polêmica, um novo julgamento foi marcado. Dessa vez, com o advogado Humberto Telles na defesa de Doca.

No novo júri, a tese de “legítima defesa da honra” foi rebatida, e Doca Street finalmente recebeu uma condenação mais severa: 15 anos de prisão em regime fechado.

A nova série da HBO Max, assim como o podcast que a inspirou, não se limita a recontar o crime. A produção busca analisar como a sociedade da época reagiu ao assassinato e como a narrativa de culpabilização da vítima foi construída e aceita, um fenômeno que, infelizmente, ainda reverbera nos dias de hoje.

Como identificar e combater a culpa da vítima no dia a dia

O caso Ângela Diniz expôs uma prática cruel e ainda comum: a culpabilização da vítima. Reconhecer e combater essa atitude é um passo fundamental na luta contra a violência de gênero. Veja como você pode fazer a diferença em conversas cotidianas e nas redes sociais.

Questione perguntas que invertem a lógica: frases como “Mas o que ela vestia?”, “Por que ela estava naquele lugar sozinha?” ou “Ela não deveria ter provocado?” transferem a responsabilidade do agressor para a vítima. A única pergunta relevante é: por que o agressor cometeu o crime? Foque a responsabilidade no agressor: em qualquer discussão sobre um caso de violência, reforce que a culpa é exclusivamente de quem comete o ato violento. As escolhas, o comportamento ou o histórico da vítima nunca justificam uma agressão. Evite especulações sobre a vida pessoal da vítima: julgar a vida amorosa, as amizades ou as decisões de quem sofreu a violência é uma forma de desumanizá-la e validar a agressão. A vida pessoal de alguém não é um atenuante para um crime. Use a linguagem correta: prefira termos como “vítima” e “sobrevivente” em vez de palavras que minimizam a situação. Chame o crime pelo nome: feminicídio, estupro, assédio. A precisão na linguagem ajuda a moldar a percepção pública. Amplifique dados e informações confiáveis: compartilhe estatísticas sobre violência contra a mulher e informações de fontes seguras. Educar seu círculo social sobre a dimensão do problema ajuda a desconstruir mitos e preconceitos. Ofereça apoio em vez de julgamento: se uma pessoa próxima compartilhar uma experiência de violência, ouça com empatia e sem julgamentos. Ofereça ajuda prática e valide seus sentimentos. O acolhimento é essencial para que a vítima se sinta segura para denunciar e buscar ajuda.

A HBO Max liberou o primeiro teaser da minissérie dramática “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”, com estreia prevista para novembro de 2025. Divulgação A produção revisita o caso da socialite Ângela Diniz, assassinada em 1976 pelo então companheiro Doca Street, em um crime que chocou o Brasil. Reprodução do Canal HBO Max Brasil A protagonista é interpretada por Marjorie Estiano, enquanto Emilio Dantas assume o papel de Doca Street. Divulgação O roteiro da minissérie tem base no podcast “Praia dos Ossos”, da Rádio Novelo, que conta a história da socialite com detalhes. Divulgação Outros nomes do elenco incluem Antônio Fagundes como o advogado e ex-ministro do STF Evandro Lins Silva; Thiago Lacerda como Ibrahim Sued; Camila Márdila interpretando Lulu Prado; e Yara de Novaes no papel de Maria Diniz. Divulgação Em 2023, o caso foi tema do filme “Ângela”, estrelado por Isis Valverde e Gabriel Braga Nunes e com direção de Hugo Prata. Divulgação Ângela Maria Fernandes Diniz nasceu na cidade mineira de Curvelo, em 1944. - Domínio Público/Wikimédia Commons Socialite de destaque nos anos 1970, ela ganhou fama e notoriedade por seu estilo de vida livre, com comportamentos que contrariavam visões conservadoras da época, e por ser uma presença constante na alta sociedade brasileira. - Reprodução do Youtube Canal Rádio e TV Justiça Ela se casou aos 17 anos com o engenheiro Milton Villas Boas, com quem teve três filhos. A união durou nove anos. Reprodução do Youtube Canal Rádio e TV Justiça Quando terminou o relacionamento, ela firmou o desquite, já que o divórcio não era permitido legalmente à época. Após o fim do casamento, ela manteve uma pensão e uma mansão em Belo Horizonte, mas perdeu a guarda dos filhos. Angela Diniz - Assassinato de Ângela Diniz, história da morte da socialite através de um crime opcorrido em dezembro de 1976 - Reprodução do Youtube Canal Rádio e TV Justiça Em meados de 1976, ela se envolveu com o empresário Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Doca Street, com quem manteve relacionamento conturbado marcado por manifestações de ciúme e violência verbal por parte dele. Reprodução do Youtube Canal Rádio e TV Justiça O assassinato de Ângela Diniz aconteceu na noite de 30 de dezembro de 1976, quando ela estava na casa de veraneio na Praia dos Ossos, em Búzios, com Doca Street. - Domínio Público/Wikimédia commons ApÃ³s uma briga, Doca saiu da casa, mas voltou pouco tempo depois. A discussÃ£o recomeÃ§ou, e ele acabou atirando Ã queima-roupa em Ã?ngela: foram quatro tiros disparados com uma pistola Beretta - trÃªs no rosto e um na nuca. ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal RÃ¡dio e TV JustiÃ§a Depois do crime, Doca fugiu, mas ele acabou se entregando às autoridades em 18 de janeiro de 1977. Domínio Público/Wikimédia Commons O caso teve grande repercussão nacional. O assassinato acendeu debates sobre direitos e violência contra as mulheres feminina e impunidade. Domínio Público/Wikimédia Commons No primeiro julgamento, em 1979, a defesa de Doca Street usou a tese da “legítima defesa da honra”, alegando que Ângela teria provocado o namorado. Reprodução do Youtube Canal Rádio e TV Justiça Assim, ele foi condenado a dois anos de prisão, com direito a sursis, a suspensão condicional da pena. Ou seja, não cumpriu pena de fato, por ser réu primário. Esse resultado provocou protestos públicos, com o slogan “Quem ama não mata”. Reprodução do Youtube Canal Rádio e TV Justiça A pressão social, especialmente de movimentos feministas, levou a um novo julgamento em 1981, no qual Doca Street foi condenado a 15 anos de prisão. Esse segundo julgamento tornou-se um marco contra a justificativa de violência sob alegações emocionais ou de honra. Reprodução do Youtube Canal Rádio e TV Justiça O assassinato de Ângela Diniz permanece como um símbolo importante na história do feminismo no Brasil. O caso é frequentemente citado em discussões sobre violência de gênero, cultura do machismo e impunidade para agressores. Reprodução do Youtube Canal Rádio e TV Justiça Também tem gerado produções culturais: séries, filmes, livros e podcasts que revisit­am o episódio sob diferentes olhares - muitos deles destacando como o tratamento midiático e jurídico da época culpabilizou a vítima e naturalizou justificativas machistas. imagem gerada por i.a Voltar Próximo

A tese de "legítima defesa da honra" ainda é válida?

Não. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu por unanimidade que a tese é inconstitucional.

Com isso, ficou proibido que advogados de defesa usem esse argumento para justificar feminicídios em tribunais do júri no Brasil.

