Ângela Diniz: a história real por trás da nova série da HBO Max
A produção baseada no podcast 'Praia dos Ossos' joga luz sobre o feminicídio que chocou o Brasil e a forma como a sociedade condenou a vítima
No próximo dia 13, estreia na HBO Max “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”. A série é baseada no aclamado podcast “Praia dos Ossos” e mergulha nos acontecimentos que levaram à morte da mineira, em 1976, e, principalmente, no julgamento que chocou o país ao colocar a vítima no banco dos réus.
Nascida em uma família da alta sociedade mineira, Ângela era conhecida por sua beleza e por viver de forma independente, desafiando os padrões conservadores da época. Após um divórcio conturbado, ela se mudou para a praia de Búzios, no Rio de Janeiro, onde iniciou um relacionamento com Raul Fernando do Amaral Street, o Doca Street.
O romance, que durou apenas alguns meses, terminou de forma trágica. Em 30 de dezembro de 1976, durante uma discussão acalorada na casa de praia, Doca Street deu quatro tiros à queima-roupa contra Ângela, que morreu no local.
Durante o primeiro julgamento, em 1979, o advogado de defesa de Doca Street, Evandro Lins e Silva, construiu uma tese que culpabilizava a vítima. Ele retratou Ângela Diniz como uma mulher de moral duvidosa e comportamento promíscuo, argumentando que Doca agiu em “legítima defesa da honra”. A estratégia funcionou, e o assassino foi condenado a apenas dois anos de prisão, com direito a suspensão da pena, saindo do tribunal em liberdade.
Logo após o resultado, movimentos feministas da época ganharam força. E Ângela virou um símbolo da luta contra a violência contra a mulher. Com o lema “Quem ama não mata”, ativistas foram às ruas para protestar contra a decisão e a cultura que permitia que a vida de uma mulher fosse julgada como justificativa para seu próprio assassinato. Em meio à polêmica, um novo julgamento foi marcado. Dessa vez, com o advogado Humberto Telles na defesa de Doca.
No novo júri, a tese de “legítima defesa da honra” foi rebatida, e Doca Street finalmente recebeu uma condenação mais severa: 15 anos de prisão em regime fechado.
A nova série da HBO Max, assim como o podcast que a inspirou, não se limita a recontar o crime. A produção busca analisar como a sociedade da época reagiu ao assassinato e como a narrativa de culpabilização da vítima foi construída e aceita, um fenômeno que, infelizmente, ainda reverbera nos dias de hoje.
Como identificar e combater a culpa da vítima no dia a dia
O caso Ângela Diniz expôs uma prática cruel e ainda comum: a culpabilização da vítima. Reconhecer e combater essa atitude é um passo fundamental na luta contra a violência de gênero. Veja como você pode fazer a diferença em conversas cotidianas e nas redes sociais.
Questione perguntas que invertem a lógica: frases como “Mas o que ela vestia?”, “Por que ela estava naquele lugar sozinha?” ou “Ela não deveria ter provocado?” transferem a responsabilidade do agressor para a vítima. A única pergunta relevante é: por que o agressor cometeu o crime?
Foque a responsabilidade no agressor: em qualquer discussão sobre um caso de violência, reforce que a culpa é exclusivamente de quem comete o ato violento. As escolhas, o comportamento ou o histórico da vítima nunca justificam uma agressão.
Evite especulações sobre a vida pessoal da vítima: julgar a vida amorosa, as amizades ou as decisões de quem sofreu a violência é uma forma de desumanizá-la e validar a agressão. A vida pessoal de alguém não é um atenuante para um crime.
Use a linguagem correta: prefira termos como “vítima” e “sobrevivente” em vez de palavras que minimizam a situação. Chame o crime pelo nome: feminicídio, estupro, assédio. A precisão na linguagem ajuda a moldar a percepção pública.
Amplifique dados e informações confiáveis: compartilhe estatísticas sobre violência contra a mulher e informações de fontes seguras. Educar seu círculo social sobre a dimensão do problema ajuda a desconstruir mitos e preconceitos.
Ofereça apoio em vez de julgamento: se uma pessoa próxima compartilhar uma experiência de violência, ouça com empatia e sem julgamentos. Ofereça ajuda prática e valide seus sentimentos. O acolhimento é essencial para que a vítima se sinta segura para denunciar e buscar ajuda.
A tese de "legítima defesa da honra" ainda é válida?
Não. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu por unanimidade que a tese é inconstitucional.
Com isso, ficou proibido que advogados de defesa usem esse argumento para justificar feminicídios em tribunais do júri no Brasil.
