Fernanda Montenegro ‘abraça’ personagens icônicas da carreira

A atriz Fernanda Montenegro emocionou os fãs ao publicar nas redes sociais uma série de imagens em que ela aparece abraçando algumas de suas personagens mais inesquecíveis. A publicação foi feita por Inteligência Artificial (IA) e lembrou alguns momentos marcantes da história da atriz.

As fotos mostram a grande dama da dramaturgia brasileira ao lado de figuras que marcaram a história da TV e do cinema. Entre elas estão a carismática Dora, do aclamado filme “Central do Brasil” (1998), e a inesquecível vilã Bia Falcão, da novela “Belíssima” (2005). Completam o carrossel a divertida Charlô, de “Guerra dos Sexos” (1984), e a representação de Nossa Senhora em “O auto da Compadecida” (2000).

A publicação rendeu diversos comentários sobre a atriz. “Todas personagens e dona Fernanda moram no meu coração”, escreveu uma pessoa.

“Muito lindo! Fernanda é a nossa Dama do Brasil! Não só pela inteligência e talento mas pelo comprometimento social que sempre andou junto”, disse outro.

Fernanda Montenegro começou a carreira no rádio, na década de 1940. Em 1999, foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz, por conta da performance por “Central do Brasil”, um feito inédito para uma brasileira e repetido em 2025 pela filha, Fernanda Torres. Em 2013, ela conquistou o Emmy Internacional por sua performance na série “Doce de mãe”.

Relembre personagens marcantes de Fernanda Montenegro

Romana em “Eles Não Usam Black-Tie” (1981)

Charlô (Cumbuca) em “Guerra dos Sexos” (1983)

Leonarda em “Cambalacho” (1986)

Olga em “O Dono do Mundo” (1991)

Dora em “Central do Brasil” (1998)

Nossa Senhora em “O Auto da Compadecida” (2000)

Lucinda em “As Filhas da Mãe” (2001)

Leocádia Prestes em “Olga” (2004)

Regina em “O Outro Lado da Rua” (2004)

D. Maria / Áurea em “Casa de Areia” (2005)

Bia Falcão em “Belíssima” (2005)

Dona Picucha em “Doce de Mãe” (2012)

Mercedes em “O Outro Lado do Paraíso” (2017)

Eunice em “Ainda estou aqui” (2024)

Vitória em “Vitória” (2025)

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.