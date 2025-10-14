Alec Baldwin bate carro da esposa em árvore após fechada de caminhão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Alec Baldwin bateu o carro da mulher, Hilaria, após, segundo ele, receber uma fechada de um caminhão de lixo, em Nova York, nos Estados Unidos. Nem ele nem o irmão, Stephen, se machucaram.



A mulher de Alec Baldwin revelou que está cansada de ter filhos, pois já são 7 ao todo com o ator americano. Mas ele insiste que quer ter mais um. E detalhe: Baldwin ainda tem um oitavo filho, o primogênito, da época em que ele vivia com a atriz Kim Basinger. Reprodução Instagram A revelação foi feita por Hilaria em entrevista ao podcast misSPELLING, comandado pela atriz de "Barrados no Baile", Tori Spelling. E ela deixou claro que, para Baldwin, não basta mais um. "Alec quer muito mais filhos, tipo, muito, muito mesmo", relatou. Reprodução Instagram

Pelas redes sociais, o ator contou mais detalhes sobre o fato. "Amassei o carro da minha esposa e me sinto mal por isso, mas está tudo bem. Estou bem, meu irmão está bem", disse, antes de homenagear a parceira com quem tem sete filhos. "Hilaria, eu te amo mais do que tudo e estou muito orgulhoso de você".



Segundo o TMZ, o Range Rover branco do artista bateu de frente em uma árvore. Ambos voltavam do Festival de Cinema de Hamptons quando o incidente aconteceu.



Ao site, representantes da empresa do caminhão de lixo disseram que o motorista não teria tido culpa.



Um dos grandes atores de Hollywood, o norte-americano Alec Baldwin completa 67 anos nesta quarta-feira (3/4). Relembre a trajetória dele, que já teve até polêmica envolvendo morte com arma de fogo! Divulgação Alexander Rae Baldwin III, popularmente conhecido como Alec Baldwin, é ator, produtor, comediante e escritor. Gage Skidmore - Wikimédia Commons Ele nasceu em 3 de abril de 1958, em Amityville, Nova York e iniciou sua carreira com papéis em novelas e séries de televisão. Divulgação Alec faz parte de uma família de atores, incluindo seus irmãos William, Stephen e Daniel Baldwin. wikimedia commons/Gage Skidmore Alec Baldwin estudou arte dramática na Tisch School of the Arts da Universidade de Nova York e começou a ganhar destaque com a telenovela "Knots Landing", em meados dos anos 1980. reprodução Seu grande salto no cinema veio com o papel de Adam, no filme "Os Fantasmas se Divertem" (1988). reprodução Em seguida, Baldwin emplacou trabalhos em filmes como "Caçada ao Outubro Vermelho" (1990 - foto) e "O Sucesso a Qualquer Preço" (1992). reprodução Nos anos 1990, Baldwin se consolidou como um dos grandes nomes de Hollywood, participando de produções como "Malícia" (1993), "Fantasmas do Passado" (1996) e "No Limite" (1997). reprodução Baldwin é conhecido tanto por seu talento no drama quanto na comédia. Ele se destacou especialmente por seu trabalho na série "30 Rock"(2006-2013), na qual interpretou o inesquecível executivo Jack Donagh. divulgação/NBCUnivesal O papel lhe rendeu dois prêmios Emmy, um em 2008 e outro em 2009. reprodução Mais recentemente, Baldwin fez diversas participaÃ§Ãµes no Saturday Night Live (SNL), onde interpretou Donald Trump. Ele chegou a ganhar um Emmy pelo papel, em 2017. divulgaÃ§Ã£o Baldwin ainda atuou em filmes como "Pearl Harbor" (2001), "O Aviador" (2004), "Os Infiltrados" (2006), "Blue Jasmine" (2013), "Para Sempre Alice" (2014) e "Missão: Impossível - Efeito Fallout" (2018 - foto). Divulgação Ele também é conhecido por sua voz marcante, tendo dublado animações como "Madagascar 2" (2008) e "O Poderoso Chefinho" (2017), entre outras. wikimedia commons/Georges Biard Por "The Cooler - Quebrando a Banca" (2003), Alec recebeu sua primeira e única indicação ao Oscar, na categoria de Melhor Ator Coadjuvante. reprodução Na vida pessoal, Alec Baldwin já foi casado duas vezes: com a atriz Kim Basinger (1993-2002), com quem teve uma filha, e com a professora de ioga Hilaria Thomas (2012–presente, foto), com quem tem sete filhos. Reprodução/Instagram Ao longo de sua carreira, Baldwin se envolveu em várias polêmicas, incluindo conflitos com a imprensa e acusações de comportamento violento. flickr - Joella Marano Em 2021, o ator esteve no centro de uma tragédia durante as gravações do filme "Rust", quando uma arma de fogo que ele manuseava disparou acidentalmente, matando a diretora de fotografia Halyna Hutchins e ferindo o diretor Joel Souza. Reprodução de vídeo Baldwin chegou a ser acusado de homicídio culposo pelo disparo acidental, mas o caso foi arquivado em 2024 devido a falhas processuais. reprodução/instagram Já a armeira do filme, Hannah Gutierrez Reed, foi condenada a 18 meses de prisão em 2023. reprodução/facebook O primeiro trailer de "Rust" foi lançado no dia 26/03, mais de três anos após a tragédia. O lançamento está previsto para o dia 02/05 nos cinemas dos EUA. divulgação O longa, estrelado e co-produzido por Alec Baldwin, se passa no Kansas da década de 1880 e acompanha um órfão condenado à morte que foge com seu avô, enquanto são perseguidos por um marechal e um caçador de recompensas. reprodução Voltar Próximo

Vale lembrar que esse está longe de ser um episódio polêmico único na vida de Baldwin. Em 2021, um tiro disparado por ele no set de filmagens do filme "Rust" deixou a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, morta e o diretor Joel Souza, 48, ferido, no Bonanza Creek Ranch, em Santa Fé, Novo México, nos Estados Unidos.