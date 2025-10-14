Ronaldo Fraga apresenta coleção em homenagem a Milton Nascimento

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Após um hiato de seis anos, Ronaldo Fraga voltou às passarelas do São Paulo Fashion Week (SPFW) na noite dessa segunda-feira (13/10). O estilista mineiro apresentou a coleção “Minas-Nascimento”, uma homenagem a um dos maiores ícones da música brasileira, Milton Nascimento.

As peças tentaram transformar a trajetória e a sonoridade de Bituca em moda. A proposta não foi apenas criar roupas, mas contar uma história, evocando memórias, paisagens e sentimentos que marcam a obra do artista.

O retorno de Fraga aos desfiles presenciais foi motivado por um desejo de criar experiências mais coletivas e, principalmente, por um convite especial. Após assinar o figurino da turnê de despedida de Milton, “A última sessão de músicas”, em 2022, o estilista sentiu a necessidade de aprofundar essa conexão. Com a bênção do próprio músico, ele iniciou há quatro meses o processo criativo que culminou no desfile.

A passarela se transformou em um palco cênico. O desfile abriu com um menino representando a infância de Milton, seguido por outras crianças com asas de anjo feitas de papelão, caminhando sobre um chão que simulava trilhos de trem. A imagem remete diretamente ao início da jornada do artista, que, aos cinco anos, já acompanhava os pais nos corais da igreja.

Augusto Nascimento, filho do músico, esteve na primeira fila para prestigiar a homenagem. Ele vestia uma camisa com o rosto do pai e uma frase da canção “Coração de Estudante”.

Recentemente, Augusto contou, em entrevista à Revista Piauí, que o pai foi diagnosticado com demência por corpos de demência de corpos de Lewy. A doença é caracterizada pelo acúmulo anormal de proteínas chamadas alfa-sinucleínas no cérebro, formando depósitos conhecidos como corpos de Lewy. Esses depósitos interferem na comunicação entre os neurônios, comprometendo áreas responsáveis pela memória, movimento e controle do comportamento.

‘Minas-Nascimento’

As peças foram pensadas para traduzir o universo de Milton Nascimento. A coleção funciona como um livro visual, onde as roupas carregam significados profundos, segundo o próprio estilista,

Algumas roupas lembram vestes de procissão, com silhuetas em formato de trapézio. Peças como túnicas recebem patches, bordados e medalhas de santos, criando uma atmosfera de celebração e fé, muito presente na cultura mineira e na obra de Milton.

A abertura com crianças simboliza a pureza e o início da trajetória musical do artista. Os anjos de papelão e os pés descalços reforçam a conexão com a terra e com a inocência criativa que o acompanha desde sempre.

Um dos pontos altos do desfile foi o uso de lâmpadas de LED na cabeça dos modelos, formando um desenho que recria o mar de morros de Minas Gerais. A imagem é uma referência direta à icônica capa do álbum “Geraes”, de 1976.

O desenho de trilhos de trem no chão da passarela simboliza as viagens, os caminhos e as conexões que a música de Milton proporcionou, levando a cultura de Minas para o Brasil e para o mundo.

A escolha dos materiais e cores não foi aleatória. O linho, o jeans e o tafetá dialogam com tons terrosos, metálicos e um azul profundo. As cores remetem ao minério, ao ouro das montanhas e ao céu de Minas ao anoitecer.

Detalhes em renda e crochê, produzidos por artesãs de Minas Gerais, Goiás e Santa Catarina, destacam a riqueza do artesanato nacional e o valor da produção local.

