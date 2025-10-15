Péricles Cavalcanti lança 'Compositor', álbum com trilhas de filmes e peças

O cantor, compositor e cineasta carioca Péricles Cavalcanti lança “Compositor”, álbum já disponível nas plataformas digitais. Com sete faixas autorais, sendo que "Canção das desgraças das criancinhas" foi feita em parceria com o diretor, ator e dramaturgo paulista José Celso Martinez Corrêa (1937-2023), o disco reúne trilhas criadas ao longo de sua carreira para o cinema e o teatro.

O trabalho traz canções e músicas instrumentais compostas para filmes de Suzana de Moraes e José Roberto Aguilar, além de montagens do Teatro Oficina, dirigido por Zé Celso. Entre os convidados, participam nomes como Adriana Calcanhotto, Cid Campos, Leo Cavalcanti e Claudio Faria.

“Tenho feito músicas para o cinema e teatro nos últimos anos, desde a peça do Asdrúbal Trouxe o Trombone, ‘Trate-me como um leão’ (1977)”, conta Péricles. “Fiz para o longa de Suzana de Moraes, ‘Mil e uma’ (1994); para o de José Roberto Aguilar, ‘Anna K’ (2015), além de curtas-metragens, vídeos para programa de televisão e para as instalações dos Irmãos Campana (Humberto e Fernando), por exemplo. Como tenho um gosto especial para compor músicas sem letras, confesso que sempre tive vontade de lançar as coisas que compus”, detalha.



Péricles ressalta que o disco surgiu do desejo de gravar músicas que chamavam sua atenção e lhe satisfaziam como composição, como o tema do filme “Ana K”. “E o legal é que eu tinha o master (gravação original) das músicas instrumentais, isto é, a finalização toda estava comigo, tais quais elas apareceram nos seus respectivos projetos.”

Sobre "Canção das desgraças das criancinhas", o compositor explica: “Essa fiz para a montagem de ‘Os sertões’, de Euclides da Cunha, feita pelo Zé Celso, no Teatro Oficina.”



Inclusive a música é uma das três faixas cantadas do álbum. “Tema de Alice”, do longa “Mil e uma” (Suzana de Moraes), é cantada por Adriana Calcanhoto, e “Fantasia monkiana" ganhou letra recentemente. “'Fantasia monkiana’, embora seja instrumental, abria e encerrava o filme. E Suzana gostava muito desse tema. Nos anos 90, quando fiz a trilha, ela falou comigo: ‘Você devia fazer uma letra para essa música que é muito bonita.”

Péricles recorda que a música é uma homenagem ao compositor e pianista norte-americano Thelonious Monk (1917-1982), fazendo uma espécie de paráfrase ou paródia do estilo dele compor. “Então, é uma música instrumental. Mas com o novo álbum, fiz uma nova gravação e ficou muito legal. Gravei o instrumental todo novamente e acrescentei a letra, não chegando a usar o master original. São sete faixas, 'Fantasia monkiana’ é a de número quatro e uma espécie de eixo central do álbum.”



Acervo

Nas quatro instrumentais – “Tema de Ana K", "Tema para Lina e Pietro Bardi", "Natureza viva" e "Gloriette" –, o músico conta que usou as gravações originais. “Como estão nos filmes, só editei um pouco o tamanho da faixa em uma ou outra. Já as outras cantadas são gravações de agora e isso me estimula também, porque não usei somente coisas antigas.”

Mesmo sem usar todo o seu acervo – como a trilha que fez para um especial do João Cabral de Melo Neto na TV Cultura –, Péricles, pelo menos por enquanto, não vai gravar um outro disco. “Não estou pensando em fazer outro álbum, pois esse funcionou para mim como um interlúdio entre as coisas que tenho feito recentemente, como ‘Desconectado?’ (2024), e futuros projetos.”



FAIXA A FAIXA

• “Tema de Ana K" (Péricles Cavalcanti)

• "Canção das desgraças das criancinhas" (Péricles Cavalcanti e José Celso Martinez Corrêa)

• "Tema para Lina e Pietro Bardi" (Péricles Cavalcanti)

• "Fantasia monkiana" (Péricles Cavalcanti)

• "Natureza viva" (Péricles Cavalcanti)

• "Tema de Alice" (Péricles Cavalcanti)

• "Gloriette" (Péricles Cavalcanti



“COMPOSITOR”

• Disco de Péricles Cavalcanti

• Sete faixas

• Disponível nas plataformas digitais