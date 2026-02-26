Votação do Oscar começa nesta quinta-feira (26/2), com novas regras

Começa nesta quinta-feira (26/2), às 14h (horário de Brasília), a votação da 98ª edição do Oscar. Os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas têm até 5 de março, às 22h, para escolher os vencedores das 24 categorias da premiação.

Atualmente, a Academia reúne cerca de 11 mil integrantes – 70 são brasileiros. Só têm direito a voto os habilitados, ou seja, aqueles que pagaram a anuidade da instituição. Estima-se que este número em cerca de 10 mil profissionais do cinema.

Nesta edição, houve mudança no esquema. A Academia está exigindo que os votantes tenham assistido a todos os nomeados – neste ano são 50, entre curtas e longas. O integrante deve confirmar que viu todos os indicados antes de dar seu voto.

Os integrantes têm acesso aos filmes na plataforma Sala de Exibição da Academia (ASR). Uma vez assistido ali, a própria ASR grava que a produção foi vista. Caso o votante tenha assistido em outro lugar, um festival ou uma sala de cinema, por exemplo, ele deve marcar na mesma plataforma que viu o filme.

À exceção da categoria principal, as outras 23 (com cinco nomeados cada) funcionam por maioria simples. Quem tiver mais votos, vence.

Para a modalidade de Melhor Filme, a única com 10 candidatos, o escrutínio é mais complexo. A votação utiliza o sistema de votação preferencial. Os filmes devem ser listados em ordem de preferência, de um a 10. Para ganhar, a produção precisa ter recebido, no mínimo, 50% dos votos em primeiro lugar.

Temporada de prêmios

A cerimônia no Dolby Theatre, em Los Angeles, está marcada para 15 de março. Antes dela, haverá outras premiações, algumas das quais poderão apontar os vencedores em determinadas categorias. Neste sábado (28/2), serão revelados os vencedores do PGA, promovido pelo Sindicato dos Produtores.

O norueguês “Valor sentimental”, um dos concorrentes de “O agente secreto” ao Oscar de Melhor Filme Internacional, é a única produção em língua não inglesa indicada ao PGA. É fato que os principais sindicatos de Hollywood (atores, diretores, produtores) não costumam nomear profissionais e filmes estrangeiros.

No domingo (1º/3), ocorre o Actor Awards, antigo SAG, do sindicato dos atores – o maior da indústria, com cerca de 160 mil membros. Pelo terceiro ano consecutivo, a cerimônia será transmitida pela Netflix – no Brasil, a partir das 22h, com apresentação de Kristen Bell. Todos os nomeados são falados em inglês.

Em 8 de março, haverá as duas últimas cerimônias de premiação antes do Oscar: o Writers Guild Awards, do sindicato dos roteiristas, e o Satellite Awards, realizado pela International Press Academy.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Neste último,o Brasil vai disputar quatro categorias. “O agente secreto” concorre a Melhor Filme Internacional; Wagner Moura a Melhor Ator em Drama; Adolpho Veloso a Melhor Fotografia, por “Sonhos de trem”; e Affonso Gonçalves divide com Chloé Zhao a indicação pela Montagem do longa “Hamnet”.