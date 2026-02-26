Assine
ARTES VISUAIS

Biógrafos de Guignard apontam entraves para seu reconhecimento nacional

Artista que concentrou suas atividades de ensino em Minas e cuja obra está em coleções particulares é pouco valorizado fora do estado, segundo pesquisadores

Mariana Peixoto
Mariana Peixoto
Repórter
Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.
26/02/2026 02:00

Fotografia mostra o pintor Alberto da Veiga Guignard de costas, perto da porta de sua  casa em Ouro Preto, com aviso na porta em que se lê: ‘A parte da manhã é reservada para meu trabalho.  Por ordem médica, faço repouso entre 12 e 16 horas’
Alberto da Veiga Guignard em casa, em Ouro Preto, com aviso na porta: "A parte da manhã é reservada para meu trabalho. Por ordem médica, faço repouso entre 12 e 16 horas" crédito: Luiz Alfredo/O Cruzeiro/Arquivo EM


Fundamental no modernismo brasileiro, um dos pintores mais influentes e valorizados do país, Alberto da Veiga Guignard (1896-1962) é, no entanto, pouco conhecido fora de Minas Gerais. A afirmativa vem dos dois biógrafos do artista, os jornalistas mineiros Marcelo Bortoloti (“Guignard: Anjo mutilado”, da Cia. das Letras) e João Perdigão (“Balões, vida e tempo de Guignard”, da Autêntica). Os dois volumes foram publicados em 2021, com uma diferença de meses.

“Como a obra dele ficou na mão de colecionadores, e há muito pouco nos museus brasileiros, ela não chega ao grande público”, afirma Bortoloti. “Acho que, além do fato de ele estar em coleções particulares, também por Guignard ser um outsider e estar fora do eixo Rio-São Paulo”, acrescenta Perdigão.

Bortoloti chama ainda a atenção para o fato de que a mais recente grande exposição de Guignard foi realizada em 2000, no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. “Houve menores, como a do MAM (“Guignard – A memória plástica do Brasil moderno”, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 2015) e a do Palácio das Artes (“A paixão segundo Guignard”, com obras dele e de vários alunos, em 2024), mas uma retrospectiva com a obra em conjuntos, não mais.”


Catalogação

Mesmo que museus importantes tenham um número representativo de obras do artista – a Pinacoteca de São Paulo e o Museu de Arte Contemporânea (MAC-USP), além do Museu de Arte da Pampulha (MAP) e o Museu Casa Guignard, em Ouro Preto, que enfrenta dificuldades enormes para sua manutenção –, a maior parte de sua produção é privada. Isso dificulta a realização de uma grande exposição e também a confecção de um catálogo raisonné, há muito cobrado pelo meio da arte.


Há duas décadas a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG) lançou o Projeto Guignard, que previa a catalogação de toda a obra. A iniciativa teve uma primeira etapa concluída, mas foi paralisada posteriormente. Lançado em 2022 e disponível no Canal Curta!, o média-metragem “Guignard: Mundo sem chão”, de Marcos Guttman, aborda essa dificuldade de catalogação.


João Perdigão considera que há “coisas mais relevantes a fazer” em torno da obra e do legado de Guignard do que um raisonné. “Diferentemente de pares como Portinari e Lasar Segall, Guignard colaborava em obras de alunos. E um raisonné só traz obras do artista, ou seja, esses trabalhos não entrariam. Além disso, mais do que um catálogo, acho importante estudar a obra, conhecer o Guignard em si. Houve os dois livros, mas sinto falta de um documentário que debate a obra dele, os artistas que o influenciaram e os que ele influenciou.”


Alunos famosos

Guignard teve muitos alunos, alguns tão grandes quanto ele: Amilcar de Castro e Lygia Clark fazem parte deste grupo. Outros nomes a serem destacados são Farnese de Andrade, Maria Helena Andrés e Wilma Martins. Em seu livro, Perdigão preferiu destacar nomes menos conhecidos, entre eles o de Osvaldo Catarino, pai da ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo – portanto, tio da escritora Conceição Evaristo.


“Guignard acabou virando patrimônio de Minas, um artista das montanhas. No Nordeste e no Sul, ele não tem tanta penetração para além do circuito da arte”, comenta Bortoloti. A despeito disso, a importância da obra do artista continua “inquestionável” 130 anos após seu nascimento, em Nova Friburgo, na serra fluminense.


“Ainda que o debate esteja na mão de poucos, no meio acadêmico e na crítica de arte ele é cada vez mais reconhecido. Nunca foi considerado velho, pelo contrário: seu paisagismo está em conexão com os artistas contemporâneos. Além disso, é o cara que criou a tradição do ensino de arte no Brasil.”


Em 2023, Bortoloti lançou a biografia “Di Cavalcanti – Modernista popular” (Cia das Letras). “Guignard é conhecido por um público restrito, diferentemente do Di Cavalcanti, que é superpopular, inclusive nas escolas”. No entanto, diz o jornalista, o interesse pela biografia de Guignard foi maior.


“Como Di Cavalcanti é muito conhecido, há mais resistência das novas gerações em apreciá-lo, ter acesso, pois (o artista carioca) é conhecido pelo estereótipo daquele que pinta mulatas. Já o Guignard desperta um maior interior no meio dos que se interessam por arte porque é pouco conhecido.”


Homenagem em festival

A terceira edição do Festival Literário Internacional de Petrópolis – Flipetrópolis vai homenagear Guignard. A pintura do modernista vai compor a iconografia do evento, que será realizado entre 11 e 15 de novembro, no Palácio de Cristal.

A escolha não é de ocasião. Nascido em Nova Friburgo, o pintor chegou à cidade histórica antes de completar 3 anos. Viveu em Petrópolis até os 8, quando sua família se mudou para a Europa. Marcelo Bortoloti vai apresentar no evento um texto inédito sobre a relação de Guignard com Petrópolis.

