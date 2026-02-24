Chef mineira representa a gastronomia do estado em Portugal

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Chef-executiva do Trintaeum, Coreto e Broa Café, Ana Gabi Costa está em Portugal, onde participa do festival Essência do Vinho, de quinta-feira (26/2) a domingo (1º/3), no Palácio da Bolsa, na cidade do Porto. O evento faz parte da programação da feira Wine & Travel Week.

Entre as criações da mineira estão caixinha de pururuca, mandiopã finalizado com queijo curado, minissanduíches de porco no pão de mexerica e no pão de pequi, minibroa de canjica recheada com goiabada e requeijão cremoso, além do tradicional pão de queijo servido com doce de leite. O estande de Minas Gerais tem curadoria da plataforma Fartura.



• RITMO DE FESTA

No ano em que comemora suas duas décadas em BH, a Casa Fiat de Cultura anuncia boas exposições. Em março, chega a BH a mostra dedicada a Pierre-Auguste Renoir, parceria da instituição com o Museu de Arte de São Paulo, reunindo 12 obras. No segundo semestre, ficará em cartaz exposição inédita de Aleijadinho, mestre do Barroco, colaboração da Casa Fiat com os Museus Vaticanos, em Roma.

Rita Clemente coordena a mostra que ficará em cartaz de 6 a 29 de março, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium Clementtina/Instagram



• AO TEATRO

A segunda edição da mostra “Ao teatro” vai reunir peças de Rita Clemente (“Delírio e queda”), Mário Moraes (“A extravagante e cotidiana vida de Pedro, o macaco-homem”), Enio Rodrigues (“Espantalho”), Alexandre Toledo (“Invisível”), Júlio Maciel (“Escorpiões na alma”), Cláudio Dias e Letícia Castilho (“Haicais para Diadorim: Para os amantes tornados invisíveis”). Com direção de Rita Clemente (Estúdio Clementina), a temporada vai de 6 a 29 de março, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium, no Centro de BH.

• NA ESTRADA

A penúltima parada da turnê “Call The Police” será em Belo Horizonte, em 8 de março, às 19h, no Palácio das Artes. O guitarrista inglês Andy Summers (ex-The Police), Rodrigo Santos (baixo e vocal) e João Barone (bateria) apresentam sucessos do rock. A turnê, que começou em Mar del Plata e passou por Buenos Aires e Montevidéu, vai a São Paulo e termina em 10 de março, no Rio de Janeiro.

• • •



Summers declarou estar “muito feliz e extremamente animado” para a apresentação em Belo Horizonte. Destacou a expectativa de tocar no Palácio das Artes, considerado um dos teatros mais importantes do país. O britânico gravou duas faixas inéditas no disco solo de Rodrigo Santos, que será lançado em breve nas principais plataformas digitais e também no formato físico.

