Restauração revela a beleza do Instituto de Educação de Minas Gerais

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Quem passa em frente ao Instituto de Educação nota que não vai demorar muito para o edifício voltar a ser uma das maiores belezas arquitetônicas da cidade. O movimento já mostra que a fachada já está com a pintura em estado adiantado. Fotos divulgadas pelo governo estadual revelam os detalhes da obra, que enchem os olhos. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informa que as obras de restauração do Instituto de Educação de Minas Gerais (IEMG) seguem em andamento, com previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2027, conforme o planejamento. As intervenções visam a valorização do patrimônio cultural e melhorias na infraestrutura da escola, garantindo mais segurança à comunidade escolar.

OBRAS



Ainda segundo a SEE/MG, atualmente, estão sendo realizadas a pintura da fachada, a restauração das esquadrias de madeira, além da ampliação e execução de novos ambientes no térreo e porão, execução da rede hidráulica no porão, abertura de valas, passagem de tubulação e reaterro, entre outros serviços. Atualmente, o Instituto de Educação atende 1.416 alunos. Cerca de 800 deles estão sendo atendidos em um prédio localizado na Rua Guajajaras, 175. A previsão é que permaneçam neste local até a conclusão das obras de restauração do edifício. O outro grupo de alunos continua no prédio anexo ao IEMG.

AGENDA



Francis Albert Cotta (PMMG/UFMG), Lucas Carvalho Soares de Aguiar Pereira (IFMG) participam da programação especial “As polícias no acervo do Arquivo Público Mineiro”, que integra a Noite Mineira de Museus e Biblioteca do Arquivo Público Mineiro. O encontro está marcado para quinta-feira (26/2), a partir das 18h, no Arquivo Público Mineiro.

PARA TODOS



Ronaldo Fraga marcou para sábado (28/2) a reabertura da sua loja no Mercado Novo – Ronaldo Fraga Para Todos. E para marcar ainda mais a data, a partir das 11h, manhã de autógrafos do livro "Memórias de um estilista coração de galinha" (Autêntica Editora), escrito por Ronaldo e Sabrina Abreu.

FOLIA SOLIDÁRIA

No ano em que comemora seus 15 anos, o Bloco na Contramão mostrou mais uma vez que carnaval rima como solidariedade. Com a troca de um abadá por 2 quilos de alimentos e 1 litro de leite, o grupo carnavalesco arrecadou duas toneladas de alimentos e 1.400 litros de leite, que serão encaminhadas ao Instituto Mário Penna. Das primeiras iniciativas solidária até aqui, o bloco já levantou 60 toneladas de alimentos e 30 mil litros de leite destinados a quem mais precisa. A Rede Mário Penna realiza 397.683 atendimentos, incluindo 47.662 sessões de quimioterapia e 45.314 sessões de radioterapia. Com atuação pautada pela excelência técnica, pela humanização do cuidado e pelo compromisso social, a instituição segue expandindo sua presença em Minas Gerais e contribuindo de forma decisiva para o fortalecimento do SUS.

