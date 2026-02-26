Bailarinos do Corpo se emocionam ao dançar com a Filarmônica de Los Angeles

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

“Revolución diamantina”, nova coreografia do Grupo Corpo, estreia nesta quinta-feira (26/2), nos Estados Unidos, e marca a segunda parceria entre a companhia de dança mineira e a Filarmônica de Los Angeles, a LA Phil. O primeiro trabalho, “Estancia”, foi apresentado há três anos na Califórnia, em São Paulo e Belo Horizonte.

Desta vez, pela complexidade da composição da mexicana Gabriela Ortiz, não há previsão de sessões no Brasil. Com coreografia de Rodrigo Pederneiras e Cassi Abranches, o espetáculo ficará em cartaz até domingo (1º/3), no The Walt Disney Concert Hall, em Los Angeles, na Califórnia. A seguir, os bailarinos revelam a emoção de voltar a dançar com a LA Phil, sob regência do maestro Gustavo Dudamel:



“É um privilégio imenso e muito emocionante estar mais uma vez dividindo o palco com a LA Phil, sob a regência desse grande maestro! Eu nunca imaginei fazer parte de algo tão grandioso e poderoso. É uma experiência linda, que vou guardar para sempre.”

• Dayanne Amaral

“Dançar sob a regência de Dudamel é levar a pulsação do Grupo Corpo para um cenário sinfônico de escala monumental. Tradição, excelência e identidade latino-americana se encontram.”

• Davi Gabriel



“Pra mim, é um sonho inimaginável poder dividir o palco com artistas gigantes de referência mundial. O combo perfeito: Grupo Corpo e Dudamel. A força da América Latina pulsando em Los Angeles.”

• Lucas Saraiva



“Estar novamente no palco com regência de Dudamel é uma honra, é emocionante e representa a força da aliança latina.”

• Edésio Nunes



“Representa transformar som em movimento e sentir que estamos fazendo história juntos, com alma e paixão. Tudo isso ao vivo!”

• Trislane Martins



“É o tipo de experiência que me atravessa como artista e me lembra por que escolhi dançar.”

• Karen Rangel



“Dançar com a LA Phil, sob regência de Gustavo Dudamel, só potencializa a força artística da música e da dança, ainda mais juntando Grupo Corpo e música de Gabriela Ortiz. Fico muito orgulhoso em ser latino-americano.”

• Luan Barcelos



“Ir além do sonho. Realizar o inimaginável. Celebrar, sem fronteiras, a escolha de viver pela arte e poder me orgulhar dela ao sentir-me parte desta grande revolução.”

• Isabella Accorsi



“Na primeira vez que escutei a LA Phil ao vivo, sob a regência do Gustavo Dudamel, em 2023, fui tomada por uma emoção que guardo viva até hoje. Dividir a cena com esses artistas foi uma das experiências mais lindas que vivi na minha carreira. Poder estar com eles novamente este ano não será diferente.”

• Agatha Faro

“Dançar com a LA Phil, sob regência do incrível Gustavo Dudamel, representa o encontro potente de corpos e ideias artísticas que se entrelaçam. A música e a dança, em sua excelência, produzindo um material icônico e histórico. Um privilégio para quem participa e para quem vê.”

• Rafael Bittar

