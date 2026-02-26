Bailarinos do Corpo se emocionam ao dançar com a Filarmônica de Los Angeles
Com a LA Phil sob regência do maestro Gustavo Dudamel, a companhia de dança mineira estreia 'Revolución diamantina', nos EUA
“Revolución diamantina”, nova coreografia do Grupo Corpo, estreia nesta quinta-feira (26/2), nos Estados Unidos, e marca a segunda parceria entre a companhia de dança mineira e a Filarmônica de Los Angeles, a LA Phil. O primeiro trabalho, “Estancia”, foi apresentado há três anos na Califórnia, em São Paulo e Belo Horizonte.
Desta vez, pela complexidade da composição da mexicana Gabriela Ortiz, não há previsão de sessões no Brasil. Com coreografia de Rodrigo Pederneiras e Cassi Abranches, o espetáculo ficará em cartaz até domingo (1º/3), no The Walt Disney Concert Hall, em Los Angeles, na Califórnia. A seguir, os bailarinos revelam a emoção de voltar a dançar com a LA Phil, sob regência do maestro Gustavo Dudamel:
“É um privilégio imenso e muito emocionante estar mais uma vez dividindo o palco com a LA Phil, sob a regência desse grande maestro! Eu nunca imaginei fazer parte de algo tão grandioso e poderoso. É uma experiência linda, que vou guardar para sempre.”
• Dayanne Amaral
“Dançar sob a regência de Dudamel é levar a pulsação do Grupo Corpo para um cenário sinfônico de escala monumental. Tradição, excelência e identidade latino-americana se encontram.”
• Davi Gabriel
“Pra mim, é um sonho inimaginável poder dividir o palco com artistas gigantes de referência mundial. O combo perfeito: Grupo Corpo e Dudamel. A força da América Latina pulsando em Los Angeles.”
• Lucas Saraiva
- Os coreógrafos Rodrigo Pederneiras e Cassilene Abranches repetem a 'dobradinha' em 'Revolución diamantina'
“Estar novamente no palco com regência de Dudamel é uma honra, é emocionante e representa a força da aliança latina.”
• Edésio Nunes
“Representa transformar som em movimento e sentir que estamos fazendo história juntos, com alma e paixão. Tudo isso ao vivo!”
• Trislane Martins
“É o tipo de experiência que me atravessa como artista e me lembra por que escolhi dançar.”
• Karen Rangel
“Dançar com a LA Phil, sob regência de Gustavo Dudamel, só potencializa a força artística da música e da dança, ainda mais juntando Grupo Corpo e música de Gabriela Ortiz. Fico muito orgulhoso em ser latino-americano.”
• Luan Barcelos
“Ir além do sonho. Realizar o inimaginável. Celebrar, sem fronteiras, a escolha de viver pela arte e poder me orgulhar dela ao sentir-me parte desta grande revolução.”
• Isabella Accorsi
“Na primeira vez que escutei a LA Phil ao vivo, sob a regência do Gustavo Dudamel, em 2023, fui tomada por uma emoção que guardo viva até hoje. Dividir a cena com esses artistas foi uma das experiências mais lindas que vivi na minha carreira. Poder estar com eles novamente este ano não será diferente.”
• Agatha Faro
“Dançar com a LA Phil, sob regência do incrível Gustavo Dudamel, representa o encontro potente de corpos e ideias artísticas que se entrelaçam. A música e a dança, em sua excelência, produzindo um material icônico e histórico. Um privilégio para quem participa e para quem vê.”
• Rafael Bittar
