Estreia amanhã a nova parceria do Corpo com a Filarmônica de Los Angeles

Exatos seis meses depois de trabalhar em “Piracema”, espetáculo do Grupo Corpo apresentado em 2025, a dupla Marcelo Alvarenga e Susana Bastos criou os figurinos de “Revolución diamantina”, que estreia nesta quinta-feira (26/2), em Los Angeles, na Califórnia. “Foi um pouco surpresa, porque o convite foi rápido. É ótimo perceber que gostaram do nosso trabalho”, afirma Marcelo, irmão de Susana.

A nova coreografia de Rodrigo Pederneiras e Cassi Abranches atendeu a convite de Gustavo Dudamel, maestro da Filarmônica de Los Angeles, parceiro da companhia mineira em “Estância” (2023), e faz parte da programação da despedida do venezuelano, que será o diretor musical e artístico da Filarmônica de Nova York. “Revolución diamantina”, obra da compositora mexicana Gabriela Ortiz, conquistou três prêmios Grammy em 2025.





Marcelo Alvarenga conta que o processo de criação do figurino de “Revolución” foi diferente daquele de “Piracema”. “O balé já estava mais adiantado. Para nós, eu e Suzana, o tempo foi curto, para eles nem tanto”, observa. “É um projeto diferente, a base do balé é a orquestra ao vivo. Isso tudo foi novidade para nós.” Por enquanto, não há previsão da estreia de “Revolución diamantina” no Brasil.



Um dos primeiros desafios para Marcelo e Susana surgiu quando Paulo Pederneiras, diretor do Corpo, mostrou o Walt Disney Hall, onde serão realizadas as apresentações, de quinta-feira a domingo (26/2 a 1º/3). “Os bailarinos estarão elevados e vão dançar atrás da orquestra, mais distantes da plateia. Nosso pensamento inicial foi o figurino com um pouco mais de volume, que não fosse tão baseado na malha, como em 'Piracema'”, revela Marcelo. Outras situações foram surgindo, como não haver coxia. “O figurino não pode contar com trocas. Sabíamos que não haveria cenografia, seria um pouco mais cru. Partimos dessas limitações”, explica Marcelo.

Detalhe de figurino das bailarinas de 'Revolución diamantina', nova parceria do Grupo Corpo com a Filarmônica de Los Angeles. Criação é dos irmãos Marcelo Alvarenga e Susana Bastos Reprodução



Susana Bastos começou achando que as bailarinas deveriam estar de soutien. “É um símbolo importante do movimento feminista”, ressalta. Elas começam dançando vestidas e vão perdendo as peças até ficarem de calcinha e soutien. Os homens usam bermuda larga e camiseta justa, referência ao militarismo, pois no movimento Glitter Revolución, que inspirou a obra musical, militares foram acusados de estuprar uma adolescente. Na cartela de cores, há roxo, rosa, magenta, verde, vinho e azul. Os tecidos são viscose e crepe de malha.



Marcelo Alvarenga conta que criar o figurino de “Revolución” não foi mais fácil em relação a “Piracema”. “Em momento algum a gente partiu de uma coisa que deu certo. Começamos com percepções novas e a música tem um tema político muito forte: a violência contra a mulher. É muito diferente do 'Piracema', mais sensorial. 'Revolución diamantina' não é só sensorial e artístico, no sentido abstrato. Tem grande carga de informação. Como lidar com isso sem ficar contando história simplesmente?”, comenta. “Por sorte, estou trabalhando com Suzana. Tem essa coisa feminina do lugar de fala, sem cair nos chavões. As mulheres, a Suzana, a Cassi Abranches e a compositora sentem mais forte e mais presente o que é a opressão, a questão do patriarcado, a violência de gênero”, observa Marcelo Alvarenga.

Soutien, peça ligada ao feminismo dos anos 1960/1970, é elemento importante do espetáculo 'Revolución diamantina'. Criação é dos irmãos Marcelo Alvarenga e Susana Bastos Reprodução

Susana acredita que a timidez do irmão, no início do trabalho, teve a ver com o tema de “Revolución”. “Mesmo que inconscientemente, isso o deixou sem lugar. E o meu lugar é muito claro, latente, na luta contra o abuso de mulheres e meninas”, emenda. “Esta luta é de todos nós, homens, gays, cis, heteros, trans. Ela só vai, de fato, virar alguma coisa se for uma luta de todos nós, não só das mulheres. Aos poucos, Marcelo foi entendendo”, afirma. Susana diz que a música e a trilha são fortes “neste balé muito representativo”.

