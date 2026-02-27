'Grey's Anatomy' homenageia Eric Dane com vídeo emocionante após sua morte

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O episódio mais recente de "Grey's Anatomy" prestou uma homenagem a Eric Dane (1972-2026), que morreu em 19 de fevereiro. Ao final da exibição desta quinta-feira (26), a série da ABC dedicou um vídeo ao ator e a seu personagem, o cirurgião plástico Mark Sloan, o "McSteamy".

A montagem, com cerca de um minuto, é embalada por uma versão de "Chasing Cars", da banda Snow Patrol, interpretada por Tommee Profitt e Fleurie. A canção ficou marcada na história da série ao embalar o desfecho da segunda temporada, quando Denny (Jeffrey Dean Morgan) morre e Izzie (Katherine Heigl) se recusa a se despedir. Desde então, diferentes versões da música vêm sendo usadas em momentos de forte carga emocional da produção.



Dane entrou em "Grey's Anatomy" na segunda temporada e rapidamente se destacou como o carismático e controverso Mark Sloan. Melhor amigo de Derek Shepherd (Patrick Dempsey), o personagem também foi responsável pelo fim do casamento do médico com Addison (Kate Walsh). A popularidade garantiu ao ator um lugar fixo no elenco a partir da terceira temporada.



O personagem morreu na oitava temporada, após um acidente de avião envolvendo parte da equipe do hospital -um dos momentos mais marcantes da série. Ainda assim, Dane retornou em participações especiais ao longo dos anos, incluindo na 19 temporada, quando Meredith (Ellen Pompeo) enfrenta um estado alucinatório provocado pela Covid e reencontra antigos personagens.



Fora das telas, o ator recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA) em 2025. Mesmo com a doença, seguiu trabalhando: participou da série "Brilliant Minds", da NBC, e concluiu as gravações da terceira temporada de "Euphoria", na qual interpretava Cal Jacobs. A nova leva de episódios estreia em 12 de abril na HBO.



No vídeo exibido, a trajetória de Mark é revisitada desde suas primeiras aparições -quando ele se referia a si mesmo e a Meredith como uma das "amantes sujas"- até momentos mais íntimos, como a paternidade. Um dos trechos de maior destaque recupera o conselho que o personagem dá a Jackson (Jesse Williams), pouco antes de morrer: "Se você ama alguém, diga. Mesmo que tenha medo de não ser a coisa certa. Mesmo que tenha medo de que isso destrua sua vida. Diga. Diga em voz alta."