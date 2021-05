Teatro Navegante de Marionetes vai oferecer oficinas de bonecos em Mariana

Como suporte pedagógico, Catin Nardi conta que foram produzidos vídeos para serem apresentados e foi montado um estúdio dentro do ateliê, justamente para atender à adequação ao universo digital (foto: Ane Souza/Divulgação)

Pensando nisso, o marionetista e diretor do Teatro Navegante de Marionetes, Catin Nardi, desenvolveu o Projeto Impulso Cultural e, de casa, os pequenos poderão criar e dar vida aos bonecos por meio de uma oficina.



Com apoio da Fundação Renova e da Secretaria de Educação de Mariana, Região Central de Minas Gerais, a iniciativa busca levar para as crianças a partir de 7 anos atividades educativas e recreativas em um formato digital.



Totalmente gratuita, a oficina de marionetes será produzida com materiais recicláveis e

As aulas começam em 11 de maio e vão até o dia 21. Quem está em Mariana e em alguns distritos da cidade vai receber um kit com todos os materiais e ferramentas que precisam para fazer a experiência da oficina.



Como suporte pedagógico, Catin Nardi conta que foram produzidos vídeos para serem apresentados e foi montado um estúdio dentro do ateliê, justamente para atender à demanda do universo digital.



“Os vídeos são muito didáticos, lúdicos e ideais para atender aos novos tempos que correm e temos que adequar até que a pandemia acabe e, assim, podermos voltar a apresentar nas ruas e salas de teatro”.

Pegada ecológica

O diretor conta que o objetivo do Projeto Impulso Cultural é despertar nas crianças o interesse pelos bonecos, pela questão ambiental, a conscientização sobre os materiais recicláveis e o consumo consciente, além de ajudar os pais a criarem um momento lúdico com seus filhos.



“A oficina é um resultado de uma longa experiência de produção ao longo dos anos criando e construindo bonecos a partir de materiais recicláveis, principalmente garrafas pet, e, com isso, tentar fazer com que as crianças passem a olhar para esses materiais de uma outra forma e valorizar esses materiais que costumam ser jogados fora”.

Em segunda instância, Catin Nardi também considera importante nas oficinas o nível de satisfação das crianças, que realizam a experiência de fazer o próprio boneco.



“Elas se sentem muito realizadas quando os personagens que elas criam são finalizados. Isso nós vemos ao longo dos anos, nos diferentes festivais que o Teatro Navegante de Marionetes participa”.

Aprendizado mútuo no sistema on-line

De acordo com Nardi, o meio digital começou no início de 2020 com a chegada da pandemia, quando começou a dar vídeo-aulas por meio do WhatsApp.



Nessa época, o aprendizado foi mútuo: ao mesmo tempo em que dava as oficinas, descobria a melhor forma de realizá-las, afirma.



“A experiência oferecida era a construção de marionetes, que são muito mais difíceis de serem feitas que os bonecos artesanais, e, ao ver a dificuldade das pessoas, fui mudando a metodologia e reinventei a forma de fazer os projetos técnicos. Acho que esse desafio, que é uma sínteses de outros trabalhos anteriores, vai ser muito interessante com esse formato que está sendo apresentado e com alcance maior que no ano de 2020”.



Além das aulas, haverá apresentação de espetáculo de bonecos exclusivo e uma exposição das obras do artista, que poderão ser vistas no YouTube a partir de junho.

Histórico do Teatro Navegantes de Marionetes

O Teatro Navegante de Marionetes surgiu em 1994, e a sede foi criada em 2005, na cidade de Mariana, pelo diretor e marionetista licenciado em artes cênicas, Catin Nardi, que dedica-se integralmente à arte desde 1981.



A companhia realiza pesquisas, criação e produção de marionetes de fios e outras técnicas de bonecos para teatro, ministra oficinas, realiza montagens teatrais, exposições em festivais, circuitos culturais e TV. A abertura da novela “As Filhas da Mãe" e a minissérie “Hoje é dia de Maria”, da Rede Globo, são algumas de suas importantes produções televisivas.