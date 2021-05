Festival on-line de teatro mineiro exibe peças com a 'estética do lar'

A peça ''Mata rasteira'' estará em cartaz amanhã (foto: Pablo Bernardo/divulgação)

A segunda edição do festival mineiro Teatro em Casa, que começa nesta quinta-feira (6/5), ganhou formato on-line. Nove espetáculos e experimentos serão apresentados, via YouTube, por grupos de diferentes estados.





O curador Cris Diniz, idealizador do festival, explica que a proposta cênica dos selecionados tem “relação estética direta com o lar”. Não se trata de mera adaptação à exibição caseira, observa.





Hoje, às 19h, o evento será aberto com o debate “Do palco para a sala de estar: a experiência do teatro em casa”, com participantes da edição do festival realizada em 2019. A programação de espetáculos começa na sexta-feira (7/5), às 19h, com a peça “Mata rasteira”, do Grupo Caras Pintadas.





Até quinta-feira que vem (13/5), estarão em cartaz “Deixa ser eu”, do grupo7ª Arte do Vale (Recife); “InTerno”, da Companhia de Circo Pétalas ao Vento (Salvador); “Glória em um lugar solitário”, da Cia. Chicaboomchic (São Caetano do Sul); “Antigamente é quando?”, da Cia. Pierrot Lunar (BH); “3 a 1”, de Cleyton Cabral (Recife); e “INcômodos”, do Corpo Coletivo e o Andar de Baixo (Juiz de Fora).





De hoje (6/5) a quinta-feira (13/5), no canal do Teatro em Casa no YouTube. Gratuito. Informações: www.instagram.com/teatroemcasabh/