'Modo mãe', programa comandado por Ingrid Guimarães, estreia hoje no GNT

Ingrid Guimarães comanda o especial “Modo mãe”, que estreia nesta quinta-feira (6/5), às 22h30, no GNT. Com quatro episódios, a bem-humorada série documental vai abordar os desafios que cercam a maternidade. “Como vivem as mães que trabalham à noite e têm de cuidar de tudo no dia seguinte? E aquelas que levam o trabalho para dentro de casa e têm de se dividir entre o emprego e as crianças? É isso que vou mostrar. Afinal, é possível dar conta de tudo?”, comenta a apresentadora, atriz e humorista. “Ri, chorei, gargalhei e me emocionei com todas as histórias”, diz Ingrid.





Fátima Bernardes, mãe de trigêmeos, revela como fez para conciliar a rotina dos filhos pequenos com a dinâmica de trabalho. Fabiana Karla explica como “administra” os três filhos durante suas viagens a trabalho. A lutadora Kyra Gracie e a atriz Glória Pires são outras convidadas do programa.





“Modo mãe” terá um quadro destinado ao desabafo das mulheres. Elas serão convidadas a gravar vídeo de até 1 minuto no próprio celular, revelando como são seus raros momentos a sós – geralmente, no banheiro. O conteúdo selecionado será exibido ao final de cada episódio. Quem quiser participar deve enviar o material para modomae2021@gmail.com.