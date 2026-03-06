Assine
overlay
Início Cultura
CINEMA EM CASA

'O agente secreto' chega ao streaming; saiba onde assistir

Filme concorre a quatro categorias do Oscar e vai ficar disponível a partir deste fim de semana na Netflix

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
06/03/2026 14:05 - atualizado em 06/03/2026 14:06

compartilhe

SIGA
x
<p>Soteropolitano, Wagner Moura é reconhecido por suas atuações em filmes e séries nacionais e internacionais, como o eterno Capitão Nascimento, de Tropa de Elite. Recentemente, se destacou no filme “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho.</p>
'O agente secreto' chega ao streaming crédito: Reprodução / YouTube / O AGENTE SECRETO | Trailer Oficial 1

O filme “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, estreia neste sábado (7/3) no catálogo da Netflix, após quatro meses em cartaz nos cinemas brasileiros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O longa, que estreou nas telonas em novembro, já foi visto por mais de 2,4 milhões de pessoas em todo o país. A estreia no streaming ocorre uma semana antes do Oscar

Mesmo com a chegada ao streaming, o filme continuará em exibição em salas de cinema.

Leia Mais

Segundo o diretor, a versão disponibilizada na plataforma recebeu uma masterização específica para streaming. Assinantes com equipamentos compatíveis poderão assistir ao longa em 4K com tecnologia Dolby Vision HDR, oferecendo maior qualidade de imagem e som.

“É como se ‘O agente secreto’ ganhasse nova vida ao ocupar novas telas, com qualidade de som e imagem extraordinária para ver em casa”, afirmou Kleber Mendonça Filho.

O cineasta também destacou que a estreia na plataforma amplia o alcance da obra. “Depois de quatro meses em cartaz nos cinemas brasileiros, a chegada do filme à Netflix é uma oportunidade de nossa história ser descoberta por muita gente e revista por tantas pessoas que se sentiram sensibilizadas”, disse.

Protagonizado por Wagner Moura, o longa também conta com Alice Carvalho, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone e Tânia Maria no elenco.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além do sucesso de bilheteria, o filme ainda ganhou destaque na temporada de premiações. A produção recebeu quatro indicações ao Oscar: melhor filme, melhor filme internacional, melhor direção de elenco e melhor ator, pela atuação de Wagner Moura. A cerimônia do Oscar 2026 está marcada para 15 de março.

Tópicos relacionados:

cinema cinema-nacional netflix o-agente-secreto

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay