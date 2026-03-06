'O agente secreto' chega ao streaming; saiba onde assistir

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O filme “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, estreia neste sábado (7/3) no catálogo da Netflix, após quatro meses em cartaz nos cinemas brasileiros.

O longa, que estreou nas telonas em novembro, já foi visto por mais de 2,4 milhões de pessoas em todo o país. A estreia no streaming ocorre uma semana antes do Oscar.

Mesmo com a chegada ao streaming, o filme continuará em exibição em salas de cinema.

Segundo o diretor, a versão disponibilizada na plataforma recebeu uma masterização específica para streaming. Assinantes com equipamentos compatíveis poderão assistir ao longa em 4K com tecnologia Dolby Vision HDR, oferecendo maior qualidade de imagem e som.

“É como se ‘O agente secreto’ ganhasse nova vida ao ocupar novas telas, com qualidade de som e imagem extraordinária para ver em casa”, afirmou Kleber Mendonça Filho.

O cineasta também destacou que a estreia na plataforma amplia o alcance da obra. “Depois de quatro meses em cartaz nos cinemas brasileiros, a chegada do filme à Netflix é uma oportunidade de nossa história ser descoberta por muita gente e revista por tantas pessoas que se sentiram sensibilizadas”, disse.

Protagonizado por Wagner Moura, o longa também conta com Alice Carvalho, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone e Tânia Maria no elenco.

Além do sucesso de bilheteria, o filme ainda ganhou destaque na temporada de premiações. A produção recebeu quatro indicações ao Oscar: melhor filme, melhor filme internacional, melhor direção de elenco e melhor ator, pela atuação de Wagner Moura. A cerimônia do Oscar 2026 está marcada para 15 de março.