Wagner Moura nos EUA sobre Bolsonaro: ‘Nosso Trump está preso’

Indicado ao Oscar por "O Agente Secreto", ator brasileiro comenta condenação de Bolsonaro em entrevista ao programa de Jimmy Kimmel nos EUA

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
05/03/2026 08:22 - atualizado em 05/03/2026 08:26

Wagner Moura relatou sentir medo de encontrar agentes do ICE
Wagner Moura nos EUA sobre Bolsonaro: ‘Nosso Trump está preso’ crédito: Matt Winkelmeyer/Getty Images/AFP

O ator brasileiro Wagner Moura afirmou, em entrevista ao programa do apresentador Jimmy Kimmel exibida nessa quarta-feira (4/3) nos Estados Unidos, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é “o Trump brasileiro” e comentou a condenação do ex-chefe do Executivo por tentativa de golpe de Estado.

Durante a conversa no talk show Jimmy Kimmel Live!, Moura fez uma comparação entre Bolsonaro e o presidente americano Donald Trump ao comentar um discurso de Kimmel de agradecimento feito em uma premiação recentemente.

“Eu pensei que era uma boa ideia. Eu deveria agradecer ao Bolsonaro. Bolsonaro é o nosso brasileiro Donald Trump. Mas o nosso Trump está preso”, disse o ator, sorrindo e acrescentando que se sente bem com a situação.

Na entrevista, Moura também falou sobre o contexto político que inspirou a produção do filme O Agente Secreto, pelo qual concorre ao Oscar de melhor ator. Segundo ele, a obra nasceu da inquietação diante do cenário político brasileiro durante o governo Bolsonaro.

“Mas esse filme não aconteceria se não fosse por causa dele. Porque o filme O Agente Secreto veio do diretor e eu compartilhando a perplexidade sobre o que está acontecendo no Brasil”, afirmou.

Moura explicou ao apresentador que Bolsonaro representa, em sua visão, posições contrárias a minorias e à democracia. “Para aqueles que não sabem, Bolsonaro, para pessoas que não sabem, é anti-gays, anti-mulheres, anti-democracia”, disse o apresentador Jimmy Jimmel. “E claro, ama o Trump”, completou Wagner Moura.

Na conversa com Kimmel, o ator também abordou a herança da ditadura militar no Brasil. Moura nasceu em 1976, durante o regime, que terminou em 1985. “Os eixos da ditadura ainda estão muito presentes no Brasil”, afirmou. Para ele, a eleição de Bolsonaro é um reflexo disso.

Brasil no Oscar

Moura é o protagonista de O Agente Secreto, filme dirigido por Kleber Mendonça Filho. O longa concorre a quatro estatuetas no Oscar deste ano: melhor filme, melhor ator, direção de elenco e filme internacional.

A cerimônia está marcada para o dia 15, em Los Angeles. O ator deve acompanhar o evento ao lado da esposa, Sandra Delgado, e de amigos próximos. Entre eles está o também ator Lázaro Ramos.

Tópicos relacionados:

cultura eua mundo o-agente-secreto politica trump wagner-moura

