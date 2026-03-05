Wagner Moura nos EUA sobre Bolsonaro: ‘Nosso Trump está preso’
Indicado ao Oscar por "O Agente Secreto", ator brasileiro comenta condenação de Bolsonaro em entrevista ao programa de Jimmy Kimmel nos EUA
O ator brasileiro Wagner Moura afirmou, em entrevista ao programa do apresentador Jimmy Kimmel exibida nessa quarta-feira (4/3) nos Estados Unidos, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é “o Trump brasileiro” e comentou a condenação do ex-chefe do Executivo por tentativa de golpe de Estado.
Durante a conversa no talk show Jimmy Kimmel Live!, Moura fez uma comparação entre Bolsonaro e o presidente americano Donald Trump ao comentar um discurso de Kimmel de agradecimento feito em uma premiação recentemente.
“Eu pensei que era uma boa ideia. Eu deveria agradecer ao Bolsonaro. Bolsonaro é o nosso brasileiro Donald Trump. Mas o nosso Trump está preso”, disse o ator, sorrindo e acrescentando que se sente bem com a situação.
Na entrevista, Moura também falou sobre o contexto político que inspirou a produção do filme O Agente Secreto, pelo qual concorre ao Oscar de melhor ator. Segundo ele, a obra nasceu da inquietação diante do cenário político brasileiro durante o governo Bolsonaro.
“Mas esse filme não aconteceria se não fosse por causa dele. Porque o filme O Agente Secreto veio do diretor e eu compartilhando a perplexidade sobre o que está acontecendo no Brasil”, afirmou.
Moura explicou ao apresentador que Bolsonaro representa, em sua visão, posições contrárias a minorias e à democracia. “Para aqueles que não sabem, Bolsonaro, para pessoas que não sabem, é anti-gays, anti-mulheres, anti-democracia”, disse o apresentador Jimmy Jimmel. “E claro, ama o Trump”, completou Wagner Moura.
Na conversa com Kimmel, o ator também abordou a herança da ditadura militar no Brasil. Moura nasceu em 1976, durante o regime, que terminou em 1985. “Os eixos da ditadura ainda estão muito presentes no Brasil”, afirmou. Para ele, a eleição de Bolsonaro é um reflexo disso.
Brasil no Oscar
Moura é o protagonista de O Agente Secreto, filme dirigido por Kleber Mendonça Filho. O longa concorre a quatro estatuetas no Oscar deste ano: melhor filme, melhor ator, direção de elenco e filme internacional.
A cerimônia está marcada para o dia 15, em Los Angeles. O ator deve acompanhar o evento ao lado da esposa, Sandra Delgado, e de amigos próximos. Entre eles está o também ator Lázaro Ramos.