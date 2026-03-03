Polícia brasileira protege o Estado, não o cidadão, afirma Wagner Moura
Em entrevista ao canal do Letterboxd, ator revisitou marcos da carreira, desde 'Tropa de elite' ao mais recente 'O agente secreto', indicado ao Oscar
Indicado ao Oscar de Melhor Ator por “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura fez uma retrospectiva da própria trajetória em entrevista publicada nessa segunda-feira (2/3) no canal de YouTube da plataforma Letterboxd.
Ele começou por "Tropa de elite", de José Padilha, no qual interpretou o Capitão Nascimento. Moura comentou o impacto da pirataria, que fez o filme circular antes mesmo de estar finalizado, e falou sobre a apropriação do longa pela extrema direita. “Você não controla a narrativa de um filme… as leituras que as pessoas farão são diferentes e, às vezes, não são o que você espera”, disse.
“Para mim, 'Tropa de elite' sempre foi um filme sobre como a polícia e o Estado operam de fato no Brasil, porque a polícia no Brasil não existe para proteger o cidadão, ela existe para proteger o Estado”, afirmou.
Sobre "Saneamento básico", de Jorge Furtado, no qual contracenou com Fernanda Torres e Camila Pitanga, avaliou a produção como uma comédia inteligente e sofisticada.
Ao recordar "Cidade baixa", de Sérgio Machado, destacou a amizade de três décadas com Lázaro Ramos. Contou que se conheceram quando ele tinha 18 anos e Lázaro, 16. Foi ao backstage de uma peça do colega e disse: “Eu quero ser seu amigo, podemos ser amigos?”. Desde então, mantêm a parceria e são padrinhos dos filhos um do outro.
O alcance internacional da carreira também entrou na conversa. Ao citar a série "Narcos", Moura contou que o cineasta iraniano Jafar Panahi, de "Foi apenas um acidente", assistiu à produção enquanto estava preso em Teerã.
Já em "Guerra civil", dirigido por Alex Garland, o ator ressaltou a atualidade do enredo, que aborda a polarização política e a crise do jornalismo. “A importância do jornalismo para o mundo é enorme. A crise que este pilar da democracia está passando agora me deixa realmente preocupado”, afirmou.
Por fim, ao comentar "O agente secreto", elogiou o estilo de Kleber Mendonça Filho por não oferecer respostas prontas ao espectador. “Gosto muito quando assisto a um filme em que tenho que montar o quebra-cabeça, em que o público precisa participar.”