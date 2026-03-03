5 bandas brasileiras que beberam na fonte dos Mamonas Assassinas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Três décadas após o acidente que encerrou sua carreira, o legado dos Mamonas Assassinas continua vivo e pulsante na música brasileira. A banda de Guarulhos não deixou apenas saudade e um disco de sucesso, mas também abriu uma porta para o humor e a mistura de gêneros no rock nacional. A atitude irreverente e a coragem de misturar rock com ritmos como pagode, forró e música sertaneja deixaram um rastro de criatividade que pode ser visto em uma série de artistas que vieram depois.

O impacto do grupo foi tão grande que é possível notar semelhanças entre o som deles e o trabalho de diversas bandas que surgiram ou se consolidaram nos anos seguintes. Esses artistas, cada um à sua maneira, beberam na fonte da irreverência e da liberdade criativa que Dinho, Bento, Samuel, Sérgio e Júlio apresentaram ao Brasil. Conheça cinco exemplos de grupos que carregam um pouco do DNA dos Mamonas Assassinas.

Bandas que seguiram a trilha da irreverência

Raimundos

Ainda que contemporâneos, com carreiras que explodiram quase na mesma época, os Raimundos compartilham com os Mamonas a ousadia de misturar gêneros. A banda de Brasília já misturava hardcore com forró, criando o “forrocore”. Essa fusão de estilos, somada às letras cheias de malícia e humor regional, dialoga com a proposta de quebrar barreiras musicais que era uma das marcas do grupo de Guarulhos.

Massacration

Nascida dentro do programa de comédia “Hermes & Renato”, a banda Massacration é a personificação do rock cômico. O grupo faz uma paródia do heavy metal, com letras exageradas e uma performance de palco teatral. A ideia de usar o rock como plataforma para o humor, levando a sério a brincadeira, é uma característica que dialoga com a escola Mamonas de entretenimento.

Comunidade Nin-Jitsu

De Porto Alegre, a Comunidade Nin-Jitsu promove uma mistura improvável de rock, funk carioca e rap. As letras explícitas e bem-humoradas, que falam sobre festas e relacionamentos de forma descontraída, seguem uma lógica de liberdade criativa. A banda provou que é possível fazer o público pular com um riff de guitarra pesado seguido de uma batida de funk, sem preconceitos.

Velhas Virgens

Com uma longa carreira na cena independente, a banda Velhas Virgens sempre apostou em um rock and roll clássico com letras sarcásticas e repletas de ironia sobre o cotidiano. A atitude debochada e a capacidade de transformar temas comuns em canções divertidas conectam o grupo ao espírito provocador e popular que os Mamonas Assassinas levaram ao estrelato.

Pedra Letícia

Talvez um dos exemplos mais claros dessa vertente, a banda goiana Pedra Letícia se autointitula de rock cômico. Suas músicas narram histórias engraçadas da vida cotidiana, como “Teorema de Carlão” e “Como que ocê pôde abandoná eu?”. O sucesso do grupo em bares e na internet mostra que a fórmula de aliar guitarras a boas risadas, popularizada pelos Mamonas, continua com força total.

