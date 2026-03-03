Assine
LITERATURA

Poeta portuguesa Susana Araújo lança livro em Juiz de Fora

A escritora estará em evento de divulgação de "Corpos a crédito", na Casa Macondo, na tarde desta quarta (4/3); na sexta, ela promove o lançamento em São Paulo

Repórter
03/03/2026 16:28

"Corpos a crédito" reúne poemas de outros dois livros da autora: "Dívida soberana" (Mariposa Azual, 2012) e "Discurso aos pacientes cirúrgicos" (2020). crédito: Vitorino Coragem/Divulgação
 
A poeta e ensaísta portuguesa Susana Araújo, professora da Universidade de Coimbra, está no Brasil para lançar o livro "Corpos a crédito" (Editora Macondo). Susana estará na Casa Macondo, em Juiz de Fora, nesta quarta (4/3), às 19h30. Na sexta (6/3), ela promove o lançamento da obra em São Paulo, na Bibla Livraria, às 19h.
 
 
"Corpos a crédito" reúne poemas de outros dois livros da autora: "Dívida soberana" (Mariposa Azual, 2012) e "Discurso aos pacientes cirúrgicos" (2020). A narrativa parte da crise financeira mundial de 2008, especificamente de seu impacto em Portugal, entrelaçando dificuldade econômica e vulnerabilidade física. 
 

Entre os poemas, Susana reflete sobre como a dívida é capaz de afetar o bem-estar do corpo. Trabalho, sobrecarga, respiração e doença se tornam diretamente conectados. 

 
 
Na quarta capa, que apresenta o texto, a poeta brasileira Marília Garcia, vencedora do Prêmio Oceanos e APCA, afirma: "Prepare-se para entrar num mundo arruinado. Um mundo que despenca sobre si mesmo rumo a um cenário de filme apocalíptico. Os corpos a crédito que por ele circulam têm consciência do horror que vivem, eles perderam sua função, não agem mais, só reagem. Contudo, em meio à anestesia dos dias, ainda conseguem formular 'perguntas proibidas': 'Como se respira?', 'O que será de nós sem emprego?' e 'Por quanto tempo nos sustenta um poema?'".
 

"Corpos a crédito"

  • De Susana Araújo
  • Editora Macondo
  • 84 páginas
  • R$ 46,40
  • Lançamento nesta quarta (4/3), às 19h30, na Casa Macondo (Rua D. Silvério, 290, Alto dos Passos) em Juiz de Fora

