Eliane Parreiras vai comandar o Cine Theatro Brasil

Eliane Parreiras, que acaba de deixar a Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte, é a nova diretora-executiva da Associação Cine Theatro Brasil. Com 30 anos de experiência na área de gestão, ela já comandou a Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais e a Fundação Clóvis Salgado.

A nova diretora-executiva diz que seu compromisso é ampliar o diálogo com a cidade de Belo Horizonte, fortalecendo parcerias e consolidando o Cine Theatro Brasil como referência no setor das artes.

Eliane sucede à gestora Sheila Santos, que segue como presidente do Conselho da Associação Cine Theatro Brasil. Sandra Campos continua como gestora cultural e de eventos do Cine Theatro Brasil. A atriz e vereadora Cida Falabella (Psol) substitui Eliane na pasta de Cultura de BH.