Cantora Adriana Araújo morre aos 49 anos

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A cantora Adriana Araujo, uma das vozes do samba mais conhecidas de Belo Horizonte, morreu nesta segunda-feira (2/3) aos 49 anos. A informação foi divulgada nas redes sociais da artista.

“Adriana foi mais do que uma grande voz do samba. Foi abraço largo, sorriso fácil, coração generoso e uma alegria de viver que iluminava todos ao seu redor”, diz o comunicado publicado no Instagram.

Internada desde sábado, após sofrer um aneurisma cerebral, a cantora não resistiu às complicações do quadro.

“Neste momento de dor, pedimos orações e boas energias para seu filho Daniel e para seu marido, Evaldo, para que encontrem força e amparo”, acrescenta a nota.

Adriana passou mal em sua residência, sofreu um desmaio e foi levada a uma UPA. Em seguida, foi transferida para o Hospital Odilon Behrens. Os médicos constataram um aneurisma cerebral, que provocou uma hemorragia de grande extensão. Desde então, ela estava internada em coma, entubada e sob cuidados intensivos da equipe médica.