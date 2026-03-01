Assine
overlay
Início Gerais
ESTADO GRAVÍSSIMO

Cantora Adriana Araújo sofre aneurisma cerebral e está internada em BH

Uma das principais vozes do samba mineiro, artista está internada em coma no Hospital Odilon Behrens após hemorragia cerebral

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
01/03/2026 12:58

compartilhe

SIGA
x
Cantora Adriana Araújo segura o microfone e usa vestido verde decotado durante show ao ar livre em BH
Adriana passou mal em casa, sofreu um desmaio crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

A cantora Adriana Araújo, uma das vozes mais proeminentes do samba da capital mineira e referência do gênero em Minas Gerais, está internada em estado gravíssimo após sofrer um aneurisma cerebral.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com comunicado divulgado pela equipe da artista, na noite desse sábado (28/2), Adriana passou mal em casa, sofreu um desmaio e foi levada inicialmente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, ela foi transferida para o Hospital Municipal Odilon Behrens, onde exames constataram um aneurisma cerebral que provocou uma hemorragia de grande extensão.

Leia Mais

Desde então, a cantora está internada em coma, entubada e sob cuidados intensivos. Segundo os médicos, o quadro é considerado gravíssimo e irreversível. A equipe de saúde segue acompanhando a evolução clínica.

Em nota, familiares e integrantes da equipe pediram respeito, sensibilidade e orações. “Apesar do diagnóstico médico, seguimos em oração, acreditando que a resposta final é de Deus”, diz o comunicado. Eles informaram ainda que novas atualizações serão divulgadas apenas pelos canais oficiais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Adriana Araújo vinha de uma série de apresentações no carnaval de Belo Horizonte e, há uma semana, participou do “Pagode que Não Acaba”, maratona de samba e pagode realizada no Espaço CentroeQuatro, na Praça Rui Barbosa, no Centro da capital. O evento reuniu músicos por mais de 24 horas ininterruptas, entre os dias 21 e 22 de fevereiro, com a proposta de registrar a roda musical mais longa do mundo.

Tópicos relacionados:

adriana-araujo adriana-araujo-samba arte bh cultura musica odilon-behrens samba

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay