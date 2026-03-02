Assine
LUTO

Adriana Araújo: saiba o local do velório. Enterro será só para a família

Cantora morreu nesta segunda-feira (2/3) após sofrer um aneurisma cerebral. Ela estava internada desde sábado (28/2) no Hospital Odilon Behrens

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
02/03/2026 22:27 - atualizado em 02/03/2026 22:41

Adriana Araújo, uma das vozes mais importantes do samba em Belo Horizonte, morreu nesta segunda-feira (2/3)
Adriana Araújo, uma das vozes mais importantes do samba em Belo Horizonte, morreu nesta segunda-feira (2/3) crédito: Nonato Fotografia/Divulgação

O velório de Adriana Araújo será realizado nesta terça-feira (3/3), das 10h às 12h, na quadra da Escola de Samba Unidos dos Guaranis, que fica na Rua Araribá, 285, Bairro São Cristóvão. Ela morreu nesta segunda-feira, vítima de aneurisma, em Belo Horizonte, onde estava internada desde o último sábado (28/2).

Em post no Instagram da artista, nota informa que o sepultamento será exclusivamente para familiares de Adriana.

"Separamos um momento especial para que fãs, amigos e familiares possam se despedir da nossa Rainha, onde ela cresceu, na PPL", diz o comunicado, referindo-se à Pedreira Prado Lopes, na Região Noroeste da capital mineira.

"O velório será realizado amanhã, dia 03/03/2026, das 10h às 12h, na Quadra da Escola Unidos dos Guaranis, localizada na Rua Araribá, 285, São Cristóvão, Belo Horizonte.

Será um tempo de união, oração e homenagem a essa mulher que marcou tantas vidas com sua voz, seu abraço e sua alegria de viver.

O sepultamento será restrito aos familiares. Que cada gesto de carinho seja também um agradecimento por tudo o que ela nos deixou", afirma o comunicado.  

