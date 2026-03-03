Rush esgota ingressos e confirma show extra em SP; BH ainda tem ingressos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A banda Rush anunciou novo show em São Paulo, após esgotarem os ingressos para a primeira apresentação na cidade. Os roqueiros sobem ao palco do Allianz Parque em 24 de janeiro de 2027 e no dia 26 de janeiro de 2027.

A venda de ingressos para a nova data começa em breve. Clientes do banco Itaú Unibanco terão acesso a uma pré-venda exclusiva a partir do dia 3 de março, às 10h. Para o público geral, as vendas iniciam no dia 5 de março, às 11h, através do site da Eventim. A turnê é apresentada pelo Itaú, que oferece 15% de desconto para compras com cartões de crédito do banco.

Batizada de "Fifty Something", a turnê celebra o legado de cinco décadas do Rush e marca o retorno de seus cofundadores, Geddy Lee e Alex Lifeson, aos palcos. A série de shows começa em junho de 2026 nos Estados Unidos, passando também por México e Canadá antes de chegar à América do Sul. A promessa é de um repertório que une clássicos e raridades da trajetória do grupo.

Para estas apresentações, Lee e Lifeson serão acompanhados por novos músicos. A baterista, compositora e produtora alemã Anika Nilles assume as baquetas, enquanto o tecladista Loren Gold, conhecido por seus trabalhos com The Who e Roger Daltrey, completa a formação. A nova banda promete manter os shows em constante evolução, com um repertório de mais de 40 canções para variar as apresentações a cada noite.

O formato dos shows será "an evening with", o que significa que a banda tocará dois sets por noite, sem um ato de abertura. Essa estrutura permite uma imersão mais profunda no extenso catálogo musical do Rush. A turnê é também uma homenagem ao legado do baterista e letrista Neil Peart, falecido em 2020.

Além das duas datas em São Paulo, a "Rush - Fifty Something South American Tour" passará por outras quatro capitais brasileiras em 2027. A agenda inclui Curitiba (22/01), Rio de Janeiro (30/01) e Brasília (04/02). A banda se apresente em BH no dia 1º de fevereiro.

Serviço

CURITIBA

Data: 22 de janeiro de 2027 (sexta-feira)

Local: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca - São Paulo/SP

Setores e preços:

Cadeira Superior - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)

Pista - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)

Lounge Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)

Boxes - R$ 1.145,00

Choperia - R$ 1.145,00

Stick It Out Hot Seat Vip Experience - R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira)

Superconductor Early Entry Package - R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira)

Closer To The Heart Hot Seat Experience - R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira)

Limelight Hot Seat Vip Experience - R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira)



SÃO PAULO

Data: 24 de janeiro de 2027 (domingo)

Local: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca - São Paulo/SP

Setores e preços:

Cadeira Superior - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)

Pista - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)

Stick It Out Hot Seat Vip Experience - R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira)

Superconductor Early Entry Package - R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira)

Closer To The Heart Hot Seat Experience - R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira)

Limelight Hot Seat Vip Experience - R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira)

SÃO PAULO

Data: 26 de janeiro de 2027 (terça-feira)

Local: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca - São Paulo/SP

Setores e preços:

Cadeira Superior - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)

Pista - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)

Stick It Out Hot Seat Vip Experience - R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira)

Superconductor Early Entry Package - R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira)

Closer To The Heart Hot Seat Experience - R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira)

Limelight Hot Seat Vip Experience - R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira)



RIO DE JANEIRO

Data: 30 de janeiro de 2027 (sábado)

Local: Estádio Nilton Santos (Engenhão) - Rua José dos Reis, 425 - Engenho de Dentro - Rio de Janeiro/RJ

Setores e preços:

Cadeira Superior Leste - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,OO (inteira)

Cadeira Superior Oeste A - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,OO (inteira)

Cadeira Superior Oeste B - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,OO (inteira)

Pista - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira)

Cadeira Inferior Leste - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)

Cadeira Inferior Oeste - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)

Stick It Out Hot Seat Vip Experience - R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira)

Superconductor Early Entry Package - R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira)

Closer To The Heart Hot Seat Experience - R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira)

Limelight Hot Seat Vip Experience - R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira)



BELO HORIZONTE

Data: 1 de fevereiro de 2027 (segunda-feira)

Local: Estádio Mineirão - Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001 - São José, Belo Horizonte - MG

Setores e preços:

Cadeira Superior Turquesa - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)

Cadeira Superior Roxa - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)

Cadeira Superior Laranja - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)

Pista - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira)

Cadeira Inferior Turquesa - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)

Cadeira Inferior Roxa - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)

Cadeira Inferior Laranja - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)

Stick It Out Hot Seat Vip Experience - R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira)

Superconductor Early Entry Package - R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira)

Closer To The Heart Hot Seat Experience - R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira)

Limelight Hot Seat Vip Experience - R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira)

BRASÍLIA

Data: 4 de fevereiro de 2027 (quinta-feira)

Local: Arena BRB Mané Garrincha - Eixo Monumental - SRPN - Asa Norte, Brasília/DF

Setores e preços:

Cadeira Superior - R$ 222,50 (meia-entrada) | R$ 445,00 (inteira)

Pista - R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 545,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)

Camarote - R$ 372,50 (meia-entrada) | R$ 745,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 572,50 (meia-entrada) | R$ 1.145,00 (inteira)

Stick It Out Hot Seat Vip Experience - R$ 933,50 (meia-entrada) | R$ 1.306,00 (inteira)

Superconductor Early Entry Package - R$ 1.408,50 (meia-entrada) | R$ 1.981,00 (inteira)

Closer To The Heart Hot Seat Experience - R$ 1.902,50 (meia-entrada) | R$ 2.275,00 (inteira)

Limelight Hot Seat Vip Experience - R$ 13.652,50 (meia-entrada) | R$ 14.005,00 (inteira)

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.