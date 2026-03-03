Dupla Matheus & Kauan adia gravação em BH por chuvas no estado

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A dupla sertaneja Matheus & Kauan adiou o show que faria em Belo Horizonte no próximo domingo (8/3). A decisão foi tomada em solidariedade às vítimas das fortes chuvas que atingem Minas Gerais, especialmente na região da Zona da Mata. No evento, os artistas gravariam quatro músicas do novo projeto, chamado “Astral”.

“Entendemos que este não é o momento para celebração. Nosso respeito e solidariedade estão com todas as famílias afetadas por essa grave catástrofe climática”, informou a dupla em comunicado. Eles também informaram que vão direcionar esforços para apoiar, da forma que for possível, as famílias afetadas pela catástrofe climática no estado. Uma nova data para a apresentação será anunciada em breve.

O adiamento ocorre em meio a um cenário de devastação em Minas Gerais. Desde o dia 23 de fevereiro, um forte temporal atinge a Zona da Mata, causando um rastro de destruição e deixando 72 mortos. O temporal afetou gravemente cidades como Juiz de Fora e Ubá.

Em Juiz de Fora, a Defesa Civil registrou 8.584 pessoas desabrigadas ou desalojadas e atendeu a 2.666 ocorrências relacionadas às chuvas. Já na cidade de Ubá, o número de desabrigados chega a 25, com outras 396 pessoas desalojadas.

O que fazer com o ingresso

Quem já comprou o ingresso para o show de Matheus & Kauan não precisa se preocupar. As entradas continuarão válidas para a nova data, que ainda será confirmada pela produção. Não é necessário realizar nenhuma troca ou procedimento para garantir o acesso ao evento remarcado.

Para aqueles que preferirem o reembolso do valor pago, o pedido deve ser feito diretamente nos canais de atendimento da Baladapp, empresa responsável pela venda dos ingressos. O contato pode ser feito por e-mail, chat online ou telefone.

E-mail: contato@baladapp.com.br

Chat: Disponível no site oficial da Baladapp

Telefone: (62) 3434-8450

O atendimento funciona de segunda a sexta, das 8h às 20h. Aos sábados, o horário é das 10h às 18h, e aos domingos, das 10h às 14h, com esquema de plantão para ligações.

