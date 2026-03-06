Assine
LITERATURA

Henrique Iwao lança amanhã o livro 'O melhor amigo do rato'

Volume reúne 110 textos, entre crônicas, poemas, microcontos, miniensaios e até relatos de sonhos. Sessão de autógrafos será sábado (7/3), no Espaço Impressões

06/03/2026 02:00

Escritor e músico Henrique Iwao está sentado e olha para tela de laptop
Henrique Iwao vai autografar livro e também se apresentar como DJ no Espaço Impressões, neste sábado (7/3) crédito: Facebook/reprodução

Henrique Iwao autografa “O melhor amigo do rato”, neste sábado (7/3), das 16h às 21h, no Espaço Impressões (Rua Bueno Brandão, 80, Floresta).

A publicação da editora Impressões de Minas reúne 110 textos, entre crônicas, poemas, microcontos, miniensaios, provérbios, frases de efeito e relatos de sonhos.

A seleção traz escritos de Iwao de 2008 a 2025, a maioria deles publicado em blogs do autor. O material foi organizado em cinco seções: "Crônicas crônicas"; "Poesia reunida"; "Provérbios, mantras e outras patacoadas"; "Todos os contos"; "Sonhos banais"; e "Nem tanto". 

O evento contará com leitura de textos e discotecagem, a cargo da DJ Maria Caram e do próprio Iwao. Também haverá impressão de poema inédito. A obra custa R$ 55. 

