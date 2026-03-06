Henrique Iwao lança amanhã o livro 'O melhor amigo do rato'
Volume reúne 110 textos, entre crônicas, poemas, microcontos, miniensaios e até relatos de sonhos. Sessão de autógrafos será sábado (7/3), no Espaço Impressões
Henrique Iwao autografa “O melhor amigo do rato”, neste sábado (7/3), das 16h às 21h, no Espaço Impressões (Rua Bueno Brandão, 80, Floresta).
- Henrique Iwao é um dos idealizadores do projeto Quarta de Improviso, agora realizado às quintas-feiras
A publicação da editora Impressões de Minas reúne 110 textos, entre crônicas, poemas, microcontos, miniensaios, provérbios, frases de efeito e relatos de sonhos.
A seleção traz escritos de Iwao de 2008 a 2025, a maioria deles publicado em blogs do autor. O material foi organizado em cinco seções: "Crônicas crônicas"; "Poesia reunida"; "Provérbios, mantras e outras patacoadas"; "Todos os contos"; "Sonhos banais"; e "Nem tanto".
O evento contará com leitura de textos e discotecagem, a cargo da DJ Maria Caram e do próprio Iwao. Também haverá impressão de poema inédito. A obra custa R$ 55.