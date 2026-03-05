Nova temporada do Quarta de Improvisos muda para as quintas, no Espanca

A nova edição do projeto Quarta de Improvisos (QI) ocorrerá às quintas-feiras, com a proposta de promover o encontro de músicos e artistas dedicados a diversas linguagens em performances, sem a realização de ensaios.

Nesta quinta-feira (5/3), Patrícia Bizzotto recebe Lorena Hollander, Juliana Perdigão, Gabriela Luíza e a DJ Maria Caram, às 19h, no Teatro Espanca (Rua Aarão Reis, 542, Centro), com entrada franca.

A programação, que vai até abril, terá nomes da música, das artes visuais, do circo e do audiovisual. O evento chega à 21ª temporada, conta a curadora Patrícia Bizzotto. A QI surgiu da vontade de Matthias Koole e Henrique Iwao, integrantes do selo e produtora de música experimental Seminal Records, de estimular encontros marcados pela liberdade criativa.

A partir de 2013, o evento foi realizado no Nelson Bordello, Galeria Mama Cadela, Espaço Luiz Estrela e Luthier Bar, entre outros espaços alternativos de BH.

No dia 12 de março, quinta-feira que vem, será a vez de Henrique Iwao, Patrícia Bizzotto, Rafael Martini, André Lage e Nathália Fragoso. Em 19/3, os improvisos ficarão por conta de Ajítna Marco Scarassatti, Kaui Mouts e DJ Ewerton Belico.

No dia 27/3, haverá apresentação da “Oficina de improvisação som e voz”, ministrada por Patrícia Bizzotto, no Centro Cultural Vila Santa Rita (Rua Ana Rafael dos Santos, 19, Vila Santa Rita).

Em abril

No mês que vem, a programação terá Ajítna Scarassatti, Henrique Iwao, Dayane Tropicaos e Ewerton Belico, no dia 2, de volta ao Espanca. Em 9 de abril, o Trio QI convida Paola Ribeiro, Guilherme Antônio Ferreira e DJ Nathália Fragoso, no mesmo local.



O projeto é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte e patrocínio do Centro Universitário UNA.







