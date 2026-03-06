Latino sofre acidente de ônibus com equipe durante viagem para show

O cantor Latino e sua equipe se envolveram em um acidente de ônibus na manhã desta sexta-feira (6/3) na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura de Matão (SP), região central do estado. O músico usou redes sociais para falar sobre o ocorrido e agradecer pelo fato de todos terem saído com vida.

Segundo o empresário do cantor, Bruno Freire Ribeiro, Latino passa bem. Dois integrantes da equipe, um baixista e um roadie, tiveram ferimentos leves. O grupo seguia de Mogi das Cruzes (SP) em direção a São José do Rio Preto (SP), onde Latino tem show marcado para amanhã. A apresentação, por enquanto, não foi cancelada.

Ônibus descontrolado parou na contramão

Foto: Reprodução/ Redes sociais

A Ecovias Noroeste Paulista, concessionária responsável pelo trecho, informou em nota que o acidente aconteceu no km 308+600 da pista sul. O veículo trafegava pela faixa da direita na pista norte quando o motorista perdeu o controle, cruzou para a pista contrária e parou no acostamento, na contramão. As causas ainda não foram apuradas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ônibus transportava 17 pessoas. Ninguém precisou de atendimento médico e não foi necessário interditar as faixas da rodovia. Pouco depois do acidente, o veículo foi liberado e seguiu viagem normalmente.