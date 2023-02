Latino recupera perfil em rede social e diz que agora torce por Lula

Ex-apoiador de Bolsonaro, Latino diz que vai torcer por Lula (à esq.) (foto: Ricardo Stuckert/PR/Divulgação - Redes Sociais/Reprodução)

Latino não chegou a dar uma festa no seu apartamento, mas o cantor comemorou bastante ter conseguido recuperar o seu perfil oficial no Instagram. Desde novembro, ele estava com a conta suspensa pela Justiça por ter espalhado notícias falsas sobre as eleições presidenciais de 2022. Animado com o retorno, ele até mudou o discurso com relação ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva.





Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele lamentou a derrota do seu candidato horas depois do resultado oficial e ainda se referiu aos eleitores de Lula como "desinformados" no fim de outubro. Mas, agora, Latino diz que está otimista com o atual governo. "A gente tem que torcer pelo Brasil. Lembrando, que a gente tem um só piloto, e se esse piloto for mal, cai todo mundo, morre todo mundo", começou.



O cantor ainda prosseguiu: "Vamos torcer pelo Brasil, vida que segue. Vamos parar de ficar olhando para o retrovisor. Vamos olhar para frente, que é mais importante", disse Latino que ainda prometeu não mais tocar em assuntos ligados a política em suas redes. "Daqui para frente serão lifestyle, música, entretenimento e coisas que vocês adoram curtir."





Latino se envolveu várias polêmicas relacionadas à Bolsonaro nos últimos quatro anos, e sempre demonstrando apoio ao ex-presidente. A mais recente foi a determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para a exclusão de uma publicação, onde o cantor reproduzia uma fake news sobre a insinuação que meninas e meninos frequentariam o mesmo banheiro nas escolas caso Lula ganhasse as eleições. "Três meses de castigo. Sem poder lançar nada, mostrar nada, divulgar nada. Foi terrível. Gente, estou muito feliz de estar de volta, de verdade", finalizou.