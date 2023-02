Marvel está de volta aos cinemas chineses

"Pantera Negra: Wakanda para sempre" tentará repetir o sucesso do primeiro filme da franquia no país asiático (foto: Marvel/Divulgação)





Após quatro anos de ausência, os super-heróis da Marvel retornaram na última terça-feira (7/2) às salas de cinema na China, com o filme "Pantera Negra: Wakanda para sempre".









Pequim autoriza a exibição de apenas algumas dezenas de longas-metragens estrangeiros por ano.





Para as superproduções da Marvel, muito populares no país, o mercado chinês é crucial: o primeiro filme “Pantera” Negra arrecadou US$ 105 milhões nos cinemas da China.











As autoridades chinesas nunca explicaram o motivo do desaparecimento dos filmes da Marvel das salas de cinema do país nos últimos quatro anos.





Durante o período, a Disney se negou a obedecer os censores, que exigiam a retirada de qualquer referência a relações homossexuais nos filmes da Marvel, como em "Eternos" (2021) e" Doutor Estranho no multiverso da loucura" (2022).





Mas o grupo americano também já foi acusado de colaborar com as autoridades de Pequim.





Após a estreia de uma nova versão de "Mulan", já que algumas cenas haviam sido rodadas na polêmica região de Xinjiang (local de atentados e epicentro das acusações contra Pequim de violação dos direitos humanos da população muçulmana), foram anunciadas campanhas de boicote, em particular nos países ocidentais.