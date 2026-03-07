Timothée Chalamet desfaz de ópera e balé e vira alvo na véspera do Oscar

Timothée Chalamet, que disputa o Oscar de Melhor Ator por "Marty Supreme", tem recebido uma série de críticas negativas após dizer que não trabalharia em setores artísticos como o balé e a ópera porque "parece que ninguém se importa mais com isso".

Em conversa com o artista Matthew McConaughey, organizada pela revista Variety, Chalamet comentava a relação entre o público e o cinema independente e falava sobre o desafio de "manter os cinemas vivos".

Ao citar sucessos de bilheteria como "Barbie" e "Oppenheimer", ele afirmou que não é difícil perceber o desejo dos espectadores de ver um determinado filme, mas que áreas como o balé e a ópera, por outro lado, demonstram precisar de pedidos de ajuda constantes para permanecerem de pé.

"Não quero trabalhar com balé ou ópera, coisas que são tipo: 'Ei, mantenha essa coisa viva', mesmo que pareça que ninguém se importe mais com isso", disse o ator, que em seguida afirmou ter "todo o respeito" por profissionais dessas linguagens.

A declaração foi rebatida por representantes dos setores, que encheram as redes sociais com comentários negativos. A cantora lírica Isabel Leonard, por exemplo, disse achar chocante uma figura "tão bem-sucedida" atacar colegas e compartilhar visões "tacanhas" sobre arte.

Campanha

Às vésperas do Oscar, marcado para o próximo domingo (15/3), com o brasileiro "O agente secreto" na disputa por quatro categorias, incluindo Melhor Filme e Melhor Ator (Wagner Moura, adversário de Chalamet), relato publicado no jornal britânico Daily Mail fala de campanha, organizada entre votantes da Academia, para que Chalamet não receba a estatueta.

A votação se encerrou na última quinta-feira (5/3) e as polêmicas declarações do astro foram dadas em fevereiro. O vídeo da conversa de Chalamet e McCounaghey foi postado pela Variety.

A colunista do Daily Mail, Alison Boshoff, cita o comportamento "arrogante" do ator ao longo de sua campanha, que teria sido mal recebida por parte dos votantes.

"Esse é para você, Chalamet"

Em comunicado ao The Hollywood Reporter, a organização britânica Royal Ballet and Opera afirmou que "balé e ópera seguem inspirando outras formas de arte".

Por sua vez, o Instagram oficial do Metropolitan Opera, a maior companhia da área nos Estados Unidos, publicou um vídeo com bastidores de uma apresentação lírica, com diversos profissionais envolvidos em sua preparação, e as palmas de espectadores em um público. "Esse é para você, Chalamet", diz a legenda da publicação.