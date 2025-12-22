Padre fica entre a vida e a morte e diz que inferno toca música de Rihanna
Religioso relatou ter visto demônios cantando de forma torturante hits conhecidos do público, como "Umbrella"
Um vídeo publicado no TikTok colocou um padre no centro das atenções nas redes sociais após ele relatar uma experiência espiritual inusitada envolvendo a cantora Rihanna.
@kenyan.gossip.club A Michigan priest Gerald Johnson says he briefly went to hell in 2016. He saw men running around like dogs and heard demons singing Rihanna songs (Umbrella E.t.c) Mwaka 2016 Mchungaji Gerald Johnson Kutoka Mjini Michigan Huko Nchini Marekani Alisumbuliwa Na Mshtuko Wa Moyo, Ambapo Amesema Alikikaribia Kifo (Near Death Experience) Kiasi Kwamba Alijikuta Ameenda Sehemu Ambayo Hakuwahi Kwenda Kabla Yani "KUZIMU" Mchungaji Huyo Anadai Kuwa Alikufa Kwa Muda Na Baadae Kufufuka, Ambapo Hivi Karibuni Kupitia #Tiktok Ameweka Wazi Mambo Ya Kutisha Aliyakuta Huko Motoni, Ikiwemo Binadamu Kuteswa Na Mashetani #rihanna #Badgalriri #usa #us #America ? original sound - Kenyan Gossip Club
O religioso afirmou que teria ouvido a música "Umbrella", um dos maiores sucessos da artista, enquanto esteve no inferno.
O conteúdo rapidamente viralizou e já soma mais de 400 mil curtidas e cerca de 50 mil compartilhamentos.
O padre Gerald Johnson contou que passou pela experiência após sofrer um ataque cardíaco em fevereiro de 2016.
De acordo com o relato, ele ficou em estado crítico, entre a vida e a morte, momento em que sua alma teria sido levada ao inferno.
No vídeo, que tem pouco mais de cinco minutos, Johnson afirma que, ao chegar ao local, se deparou com o que descreveu como “músicas terrenas” tocando ao fundo.
Segundo ele, as canções faziam parte de um tipo específico de tormento espiritual.
“Eu ouvi músicas como 'Don’t worry', 'Be happy', 'Bust your windows' e 'Umbrella', e cada música é um tormento a você”, declarou o padre.
Ainda conforme o relato, nessa área do inferno, as músicas seriam interpretadas por demônios, intensificando o sofrimento das almas que estariam ali.
