Rihanna anuncia nascimento da terceira filha e revela rosto da bebê

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rihanna e A$ap Rocky já ganharam seu terceiro filho -uma menina.

Nascida no dia 13 de setembro, a bebê foi batizada de Rocki Irish. O sexo e o nome foram anunciados por Rihanna em suas redes sociais nesta quarta-feira (24/9). O casal já é pai de RZA Athelston, de três anos, e Riot Rose, de dois, ambos meninos.

Na publicação, Rihanna mostrou o rostinho da pequena Rocki, toda enfeitada com laços cor-de-rosa, e de um enfeite do quarto da bebê, imitando pequenas luvas de boxe, também cor-de-rosa.

Em junho deste ano, o casal fez mistério sobre o sexo do bebê durante o lançamento do filme "Smurfs", no qual Rihanna canta e dubla uma personagem.

Questionada por um jornalista sobre o assunto, a cantora respondeu: "Vamos ver se será uma Smurfette ou um Papai Smurf, não temos como saber". Já o rapper, que segurava uma boneca da personagem Smurfette, brincou que aquilo poderia ser uma pista. "É, cara, é sim", despistou.

Apesar de manterem segredo sobre o sexo, Rihanna confirmou que o nome do terceiro filho também vai ter a inicial "r", assim como os irmãos. "Essa é a única coisa que eu e Rocky nunca brigamos", disse a cantora.

Os nomes de batismo do casal também começam com a mesma inicial. A$ap Rocky se chama Rakim Mayers, enquanto Rihanna se chama Robyn Rihanna Fenty.