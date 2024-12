crédito: No Ataque Internacional

Vini Jr. se reúne com Rihanna e astros da NBA em viagem aos EUA

O atacante Vini Jr., eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2024, compartilhou, nesta quinta-feira (26/12), bastidores de viagem aos Estados Unidos.

O camisa 7 do Brasil e Real Madrid aproveitou o recesso natalino para ir ao país e compareceu em eventos em Nova Iorque.

O atleta mostrou bastidores da aventura em solo norte-americano e apareceu ao lado de astros do esporte e da música.

Vini Jr. posou ao lado cantora Pop Rihanna, dos astros de basquete Victor Wembanyama, Carmelo Anthony, Chris Paul, Josh Hart e Harrison Barnes.

O camisa 7 acompanhou o duelo entre New York Knicks e Santo Antonio Spurs, no Madison Square Garden, pela NBA. Os donos da casa vencerem o confronto por 117 a 114.

Disfarçado na multidão

O astro brasileiro compartilhou também registro de passeio na Times Square, famoso ponto turístico de Nova Iorque.

Vini Jr. estava “mascarado” e conseguiu se disfarçar no meio da multidão.

O próximo compromisso do Real Madrid é apenas em 2025. O time merengue enfrenta o Valencia, no Estádio Mestalla, na Espanha, pela 12 rodada do Campeonato Espanhol (La Liga).

