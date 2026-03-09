A nova exposição de Sergio Coimbra, o fotógrafo da alta gastronomia
Exposição Sergio Coimbra Luzes, texturas e sabores será no Museu da Imagem e do Som de São Paulo
Fundador do primeiro estúdio dedicado exclusivamente à fotografia gastronômica na América do Sul, em São Paulo, o fotógrafo Sergio Coimbra terá uma exposição no Museu da Imagem e do Som (MIS), na capital paulista, neste ano.
A mostra Luzes, texturas e sabores está prevista inicialmente para maio e deve ficar aberta ao público por 60 dias no MIS.
Com curadoria de André Sturm, a exposição será dividida em três atos: SuperNova, Chefes e Marketing.
O primeiro ato terá sete imagens combinando alimentos, luz e movimento em uma técnica para criar imagens que evocam as estrelas. O segundo incluirá retratos artísticos de onze chefs internacionais, clicados em cenas por trás da criação culinária. O terceiro ato vai apresentar 48 imagens documentando o processo criativo de Coimbra.