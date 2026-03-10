Assine
overlay
Início Cultura
CINEMA

Filme 'Kokuho', em cartaz em BH, revela o rígido universo do teatro kabuki

Trama sobre a rivalidade de atores onnagata, que fez sucesso em Cannes em 2025, vai disputar o Oscar de Maquiagem e Penteado no próximo domingo (15/3)

Publicidade
Carregando...
Lucas Lanna Resende
Lucas Lanna Resende
Repórter
Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas
10/03/2026 02:00

compartilhe

SIGA
x
Ator onnagata interpreta papéis femininos no teatro kabuki, que exclui as mulheres. Tradição cultural japonesa se iniciou no século 16
Ator onnagata interpreta papéis femininos no teatro kabuki, que exclui as mulheres. Tradição cultural japonesa se iniciou no século 16 crédito: Sato Company/divulgação

Na década de 1960, as mulheres japonesas já não eram mais proibidas de subir aos palcos. O veto caiu na virada do século 19 para o 20. No entanto, o kabuki, tradicional gênero teatral do país, ainda mantinha a atuação exclusivamente masculina, reservando ao ator chamado onnagata os papéis femininos. É nesse contexto que se insere o longa “Kokuho – O preço da perfeição”, de Lee Sang-il, em cartaz em BH, nas salas do UNA Cine Belas Artes e no cinema do Shopping Del Rey.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Épico japonês de quase três horas, o filme concorre ao Oscar de Maquiagem e Penteado pela reconstituição rigorosa das caracterizações dos onnagata, capazes de transformar completamente atores em figuras femininas.

Leia Mais

Na trama, o jovem Kikuo Tachibana (vivido por Soya Kurokawa na infância e Ryo Yoshizawa na fase adulta) é onnagata amador no restaurante da família. O patriarca integra a Yakuza e acaba vítima de emboscada dentro do próprio estabelecimento, diante da esposa e do filho. Comovido com a história do rapaz, o experiente onnagata Hanai Hanjiro II (Ken Watanabe), que estava no restaurante no dia do assassinato, adota Kikuo e passa a criá-lo ao lado do filho.

O filme revela o rigoroso universo do teatro kabuki. Ensaios e treinamentos são diários e extremamente exaustivos, dando caráter militar à rotina de Kikuo e de seu colega Shunsuke (Ryusei Yokohama), filho biológico de Hanai. Os dois apanham repetidamente para manter posições incômodas, com os músculos retesados.

Os jovens são o oposto um do outro. Shunsuke é extrovertido, gosta de sair com os amigos e não demonstra grande dedicação à carreira. Já Kikuo é mais frio, com senso de identidade peculiar, parece um “alienígena” para os outros, à medida que se isola e envelhece.

Ao longo das cinco décadas que o filme abrange, Kikuo desenvolve uma relação complexa de amizade e rivalidade com Shunsuke. Enquanto o herdeiro de Hanai não se compromete tanto com a arte que pratica, Kikuo se destaca pelo talento e pela disciplina obsessiva para se tornar onnagata.


Essa dedicação estabelece uma analogia direta entre o rigor artístico e o código do samurai, evocando valores como lealdade, honra e aperfeiçoamento constante.

Graças à disciplina e ao talento, Kikuo é escolhido sucessor de Hanai, o que desperta a ira de Shunsuke. Ele consegue se destacar como onnagata, tornando-se um dos atores de kabuki mais cultuados de sua geração.

Tesouro Nacional Vivo

O ápice da carreira chega com o título de “Tesouro Nacional Vivo”, concedido pelo governo japonês a artistas considerados guardiões de tradições culturais.

Se a carreira de Kikuo é irrepreensível, a vida pessoal é marcada por atitudes questionáveis. Egoísta e inescrupuloso, ele não hesita em machucar quem estiver à frente para alcançar seus objetivos.

Quem mais sofre com isso é a filha pequena que ele teve fora do casamento, quando começava a se projetar profissionalmente. Em uma das cenas mais revoltantes do longa, Kikuo desfila pela cidade como ator emergente e, por pura vaidade, ignora a filha, que o chama apenas para acenar para o pai.

Recorde

“Kokuho – O preço da perfeição” foi sucesso de bilheteria no Japão, onde arrecadou cerca de US$ 100 milhões. O longa rendeu a Lee Sang-il o prêmio de Melhor Diretor concedido pela tradicional revista japonesa de cinema Kinema Junpo.

Ao ser exibido no Festival de Cannes em 2025, na Quinzena dos Realizadores, o longa foi considerado pelos críticos – entre eles, a revista especializada Variety – uma grata surpresa, sobretudo por sua força estética e pela intensidade dramática da história. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“KOKUHO – O PREÇO DA PERFEIÇÃO”

Japão, 2025, 175 min. De Lee Sang-il. Com Ryo Yoshizawa, Ken Watanabe e Ryusei Yokohama. Em cartaz no UNA Belas Artes 3, às 20h20, e cine Del Rey 4, às 20h20.

Tópicos relacionados:

filme japao oscar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay