Bolsa de apostas vê resultado ruim de ‘O agente secreto’ no Oscar 2026

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A poucos dias da cerimônia do Oscar 2026, previsões de casas de apostas e plataformas de análise indicam um cenário pouco favorável para o filme brasileiro “O agente secreto” na premiação. De acordo com estimativas do mercado de previsões da plataforma Polymarket, maior plataforma mundial de mercados de previsão baseada em criptomoedas, o Brasil não vai levar nenhuma das quatro categorias a que concorre.

Na corrida pela estatueta de Melhor Ator é considerada uma das mais disputadas da edição. No entanto, as previsões indicam que Michael B. Jordan assumiu a liderança nas apostas. Segundo a Polymarket, o ator tem 47% de chances de vencer pelo filme “Pecadores”.

Logo atrás aparece Timothée Chalamet, com 45%, indicado por “Marty Supreme”. Chalamet anteriormente aparecia no topo do ranking, mas a situação mudou depois que B. Jordan levou o título de Melhor Ator no Actors Awards.

Leonardo DiCaprio aparece com 5%, com “Uma batalha após a outra”. Wagner Moura, com “O agente secreto”, aparece em seguida, com 4% das possibilidades. Ethan Hawke, com “Blue moon”, tem menos de 1%.

Apesar das projeções modestas, Wagner Moura chega à premiação com destaque após vencer o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama.

Chances pequenas para Melhor Filme

Nas apostas para Melhor Filme, o cenário também é desfavorável para o longa brasileiro. O grande favorito nas previsões é “Uma batalha após a outra”, com 74% de chances de vitória. O segundo lugar fica com “Pecadores”, com 22% das projeções.

“Hamnet” aparece em seguida, 2%. “Marty Supreme” e “Valor sentimental” tem 1%. Já “O agente secreto” aparece com menos de 1% de chance, ao lado de produções como “Frankenstein”, “Bugonia”, “F1” e “Sonhos de trem”.

A categoria em que o longa brasileiro aparece melhor posicionado é Melhor Filme Internacional. Mesmo assim, segundo as previsões atuais, o favorito é “Valor sentimental", com 66% de probabilidade de vitória.

O filme brasileiro está na segunda colocação, com 21% de chances. No começo das projeções, em janeiro, “O agente secreto” liderava a lista, com 61%.

A lista segue com “Foi apenas um acidente”, com 10%; “Sirat”, 3%; e “A voz de Hind Rajab”, 2%.

Categoria de Melhor Elenco

Na disputa por Melhor Elenco, “O agente secreto” também aparece distante dos favoritos, com só 3% das projeções. Quem aparece na liderança é “Pecadores”, com 66% de chances.

“Uma batalha após a outra” tem 14%. Enquanto “Marty Supreme”, 4%. A lista fecha com “Hamnet”, com só 1%.

O Brasil também tem um representante na categoria Melhor Fotografia, com Adolpho Veloso, no filme "Sonhos de trem". Mas deve ser mais uma categoria que o país não vai levar.

O vencedor, de acordo com a Polymarket, tem 72% das chances; seguido por "Pecadores", com 16%. "Sonhos de trem" está na terceira colocação e tem 8%. Já "Marty Supreme" e "Frankenstein" estão empatados, ambos com 1%.

Apesar das projeções desfavoráveis, as previsões do mercado de apostas não determinam o resultado final da premiação. A cerimônia do Oscar acontece em 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia