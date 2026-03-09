Bolsa de apostas vê resultado ruim de ‘O agente secreto’ no Oscar 2026

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
A poucos dias da cerimônia do Oscar 2026, previsões de casas de apostas e plataformas de análise indicam um cenário pouco favorável para o filme brasileiro “O agente secreto”na premiação. De acordo com estimativas do mercado de previsões da plataforma Polymarket, maior plataforma mundial de mercados de previsão baseada em criptomoedas, o Brasilnão vai levar nenhuma das quatro categorias a que concorre.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Na corrida pela estatueta de Melhor Ator é considerada uma das mais disputadas da edição. No entanto, as previsões indicam que Michael B. Jordan assumiu a liderança nas apostas. Segundo a Polymarket, o ator tem 47% de chances de vencer pelo filme “Pecadores”.
Logo atrás aparece Timothée Chalamet, com 45%, indicado por “Marty Supreme”. Chalamet anteriormente aparecia no topo do ranking, mas a situação mudou depois que B. Jordan levou o título de Melhor Ator no Actors Awards.
Leonardo DiCaprio aparece com 5%, com “Uma batalha após a outra”. Wagner Moura, com “O agente secreto”, aparece em seguida, com 4% das possibilidades. Ethan Hawke, com “Blue moon”, tem menos de 1%.
Apesar das projeções modestas, Wagner Moura chega à premiação com destaque após vencer o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama.
Chances pequenas para Melhor Filme
Nas apostas para Melhor Filme, o cenário também é desfavorável para o longa brasileiro. O grande favorito nas previsões é “Uma batalha após a outra”, com 74% de chances de vitória. O segundo lugar fica com “Pecadores”, com 22% das projeções.
A categoria em que o longa brasileiro aparece melhor posicionado é Melhor Filme Internacional. Mesmo assim, segundo as previsões atuais, o favorito é “Valor sentimental", com 66% de probabilidade de vitória.
O vencedor, de acordo com a Polymarket, tem 72% das chances; seguido por "Pecadores", com 16%. "Sonhos de trem" está na terceira colocação e tem 8%. Já "Marty Supreme" e "Frankenstein" estão empatados, ambos com 1%.
Apesar das projeções desfavoráveis, as previsões do mercado de apostas não determinam o resultado final da premiação. A cerimônia do Oscar acontece em 15 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
Wagner Moura fez história ao tornar-se o primeiro brasileiro a receber o prêmio de melhor ator em filme de drama, no Globo de Ouro 2026 por "O Agente Secreto". No agradecimento, ele disse: “Eu acho que se um trauma pode ser passado por gerações, os valores também podem. Esse prêmio vai para quem está seguindo seus valores em momentos difíceis”. Reprodução de vídeo TV Globo
Após o discurso em inglês, Wagner completou: "Para todo mundo no Brasil assistindo isso agora, viva o Brasil, viva a cultura brasileira!"
"O Agente Secreto" ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Ao receber a estatueta, o diretor Kleber Mendonça Filho mandou uma mensagem de "alô, Brasil", fez agradecimentos ao elenco e destacou Wagner Moura, que estava com ele no palco: "as melhores coisas acontecem quando você tem um grande ator e um grande amigo". Reprodução de vídeo TV Globo
Além da conquista individual do ator, o longa "O Agente Secreto" também foi premiado na categoria de Melhor Filme Internacional, ampliando a visibilidade da produção brasileira na temporada de premiações. Divulgação/Victor Jucá
Embora os vencedores nem sempre coincidam com os resultados do Oscar, a premiação costuma ser termômetro para os títulos e artistas que começam a ganhar projeção internacional. E as vitórias no Globo de Ouro consolidam essa expectativa. Reprodução / YouTube / O AGENTE SECRETO | Trailer Oficial 1
Na visão da revista "Variety", Wagner Moura é um dos potenciais indicados à estatueta em 2026 por "O Agente Secreto".
Divulgação
Recentemente, aliás, Wagner Moura entrou para a história ao se tornar o primeiro sul-americano a receber o Golden Eye Award, no Festival de Zurique. A honraria reconhece sua trajetória como ator e diretor, além de destacar sua atuação em "O Agente Secreto". Reprodução / Instagram / NYFF New York Film Festival @thenyff
Wagner Moura nasceu em Salvador, capital da Bahia, em 27 de junho de 1976. Apenas um dos grandes artistas do celeiro de talentos que é o estado da Bahia. Flickr Zé Carlos Barretta
No teatro, ele despontou na década de 1990, conquistando reconhecimento por atuações marcantes. Já no cinema, fez sua estreia em 2000, no longa "Sabor da Paixão", ao lado do também brasileiro Murilo Benício e da atriz espanhola Penélope Cruz.
Reprodução
Em seguida, Moura emplacou papéis em vários filmes de sucesso, como "Abril Despedaçado" (2001), "Deus é Brasileiro" (2003), "Carandiru" (2003), "Ó, Paí, Ó" (2007) e "Saneamento Básico, O Filme" (2007).
Divulgação/Zeca Guimarães
Os dois filmes foram aclamados internacionalmente por sua representação realista da violência urbana e corrupção no Brasil. Divulgação
Wagner Moura também atuou em novelas, como "A Lua Me Disse" (2005) e "Paraíso Tropical" (2007), e na minissérie "JK" (2006), baseada na vida do ex-presidente do Brasil Juscelino Kubitschek.
Reprodução TV Globo
Em 2013, Moura atuou ao lado dos astros de Hollywood Matt Damon e Jodie Foster no filme de ficção científica "Elysium", que teve avaliações razoáveis da crítica. Divulgação
Em 2015, Wagner Moura estrelou mais uma produção de grande repercussão internacional: a série "Narcos", que teve três temporadas. Na trama, ele interpreta o colombiano Pablo Escobar, um dos mais poderosos e temidos chefes do tráfico de drogas da história.
Reprodução/Netflix
Moura também começou a se destacar como cineasta. Em 2021, ele dirigiu seu primeiro longa-metragem, "Marighella". Um filme biográfico sobre o guerrilheiro Carlos Marighella, que recebeu aclamação da crítica e consolidou sua versatilidade artística.
Divulgação
Moura seguiu com papéis de destaque em produções internacionais, como a série "Iluminadas" (2022), com a atriz Elizabeth Moss, e o filme "O Agente Oculto" (2022), com os astros Ryan Gosling ("Barbie") e Chris Evans ("Capitão América"). Divulgação
Ao longo da carreira, Moura colecionou prêmios importantes, como o Guarani do Cinema Brasileiro de Melhor Ator por "Tropa de Elite" (2007) e "Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro" (2010). Além da carreira como ator, Wagner Moura também é músico e vocalista da banda de rock "Sua Mãe". divulgação
Em 2024, Wagner Moura integrou o elenco do filme Guerra Civil, produção internacional dirigida por Alex Garland.
Na trama, ele atua ao lado de Kirsten Dunst, reforçando sua presença em projetos de destaque no cinema mundial. divulgação / a24
Por trás das câmeras, Moura vive um relacionamento discreto com a fotógrafa Sandra Delgado desde 2001. Eles têm três filhos. Reprodução/Instagram