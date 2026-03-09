Diretor de 'O agente secreto' sobre vídeos que explicam filme: "Estarrecido

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
O diretor Kleber Mendonça Filho reagiu com bom humor à enxurrada de vídeos nas redes sociais que tentam explicar o final e os significados de“O Agente Secreto”. Nas redes sociais, ele disse estar impressionado com o fenômeno e ironizou a situação.
“ESTARRECIDO com a quantidade de vídeo EXPLICANDO ‘O Agente Secreto’”, escreveu. No mesmo post, o diretor ainda brincou com a ideia de que o filme pode ter sido complexo demais para parte do público. “No próximo filme, vou dobrar a aposta e contar a história de maneira mais clara ainda”, brincou.
Apesar da surpresa, ele demonstrou simpatia com os criadores de conteúdo que analisam o longa. “Adoro esses vídeos de explicação. Oxe, me dá vontade de tirar mais onda ainda. Adoro esse pessoal, de verdade”, confessou.
Kleber também compartilhou um comentário do jornalista Lucas Salgado que ironiza a busca por interpretações elaboradas. “Final de ‘O agente secreto’ explicado: aqueles nomes na tela preta são as pessoas que fizeram o filme”, brincou o post.
Representante do Brasil no Oscar 2026, “O Agente Secreto” estreou nos cinemas brasileiros em 6 de novembro e rapidamente virou tema de discussão online. No último final de semana, com a chegada do filme na Netflix, as publicações aumentaram.
Ambientado no Recife de 1977, durante a ditadura militar, o longa acompanha Marcelo — ou Armando — personagem vivido por Wagner Moura. Ex-professor universitário, ele passa a viver com identidade falsa após entrar em conflito com um empresário ligado ao regime.
Embora o título sugira um thriller de espionagem, o filme subverte essa expectativa. Em vez de um espião profissional, o protagonista é um homem comum tentando sobreviver à perseguição política.
A estrutura do filme, que mistura investigação histórica, saltos no tempo e um final pouco convencional, levou muitos espectadores a produzir vídeos e análises tentando explicar o desfecho. Alguns vídeos apontam que o filme cria a impressão de que o personagem escapou da perseguição, mas depois revela que isso não era verdade.
Outra teoria destaca a escolha narrativa de não mostrar a morte do protagonista em cena. Para esses espectadores, a decisão reproduz a maneira como muitas mortes durante o regime militar foram tratadas: sem explicação, sem investigação e sem memória pública.
O que também fica em alta é a dupla interpretação de Wagner Moura, que dá vida tanto Marcelo quanto Fernando, o filho adulto que aparece no último ato da história. Para alguns fãs, isso simboliza como o passado invade o presente.
“Sendo eu um jornalista que já descobriu muita coisa em arquivos, filho de uma historiadora, faz total sentido que o filme caminhe para onde caminha. É uma escolha muito forte, muito sentimental”, contou Kleber em entrevista coletiva.
O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, conquistou quatro indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. A obra também está entre os indicados a Melhor Elenco na nova categoria e a Wagner Moura foi indicado a Melhor Ator pela atuação central no longa.
O Agente Secreto em categorias de destaque reforça a projeção internacional do cinema brasileiro nesta edição da premiação. Wagner Moura compete com nomes como Timothée Chalamet e Leonardo DiCaprio na disputa por Melhor Ator.
O filme brasileiro, inclusive, foi um dos grandes destaques do Globo de Ouro 2026, realizado no dia 12 de janeiro, em Los Angeles.
A produção conquistou dois prêmios: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e — pela 1ª vez na história — Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.
O longa também concorreu a Melhor Filme de Drama, mas o prêmio ficou com “Hamnet”, adaptação do livro de Maggie O’Farrell que narra a história do filho de William Shakespeare e o amor que inspirou a criação de “Hamlet”.
Dirigido por Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto” marcou o retorno do Brasil à lista de vencedores do Globo de Ouro após 27 anos, desde o triunfo de “Central do Brasil”.
Ao receber o troféu de Melhor Ator, Wagner Moura fez um discurso emocionado, agradeceu aos colegas indicados e ao diretor. Ele ainda encerrou falando em português, exaltando o Brasil e a cultura brasileira.
Nas categorias de TV, a série “Adolescência” foi a mais premiada da noite, levando quatro troféus, incluindo Melhor Série Limitada.
Destaque para Owen Cooper, de 16 anos, que se tornou o mais jovem vencedor da categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Televisão.
Entre os filmes, “Uma Batalha Após a Outra” também se destacou, vencendo quatro categorias, entre elas Melhor Filme de Comédia ou Musical e Melhor Direção para Paul Thomas Anderson.
Um dos grandes destaques em premiações como o Globo de Ouro, o tapete vermelho é sempre um momento que desperta atenção da audiência. Mas você sabe como surgiu essa tradição? Veja a seguir!
Muito antes de se tornar um elemento do glamour de Hollywood, o tapete vermelho nas premiações tem uma origem antiga e simbólica, ligada à ideia de honra e poder.
A primeira menção histórica a um tapete vermelho aparece na literatura da Grécia Antiga, especificamente na peça Agamemnon (458 a.C.), de Ésquilo.
No texto, o rei Agamemnon retorna vitorioso da Guerra de Troia. Sua esposa, Clitemnestra, ordena que um caminho carmesim (vermelho escuro) seja estendido para ele.
A cor, rara e cara, era associada à nobreza e aos deuses, e caminhar sobre ela significava status elevado.
Séculos depois, o simbolismo continuou a ser usado em cerimônias reais e diplomáticas.
Na Europa medieval e moderna, tapetes vermelhos eram estendidos para receber monarcas, líderes religiosos e chefes de Estado, reforçando a ideia de que aquela pessoa era especial e digna de honra.
Nos Estados Unidos, há registros do uso do tapete vermelho já no século 19, especialmente em recepções oficiais e eventos políticos.
A ligação direta com o entretenimento começou em 1922, quando um tapete vermelho foi usado na estreia do filme “Robin Hood”, no Egyptian Theatre, em Hollywood, para guiar as estrelas até seus assentos.
Desde 1961 — quando usou o tapete vermelho pela primeira vez —, o Oscar ajudou a transformar objeto em um espetáculo à parte, com transmissões televisivas focadas nos figurinos, entrevistas e chegada dos artistas.
