Diretor de 'O agente secreto' sobre vídeos que explicam filme: "Estarrecido

O diretor Kleber Mendonça Filho reagiu com bom humor à enxurrada de vídeos nas redes sociais que tentam explicar o final e os significados de “O Agente Secreto”. Nas redes sociais, ele disse estar impressionado com o fenômeno e ironizou a situação.

ESTARRECIDO com a quantidade de vídeo EXPLICANDO “O Agente Secreto” . Próximo filme, vou dobrar a aposta e contar a história de maneira mais clara ainda.



Adoro esses vídeos de explicação . pic.twitter.com/u5rKpKjgIe — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) March 8, 2026

“ESTARRECIDO com a quantidade de vídeo EXPLICANDO ‘O Agente Secreto’”, escreveu. No mesmo post, o diretor ainda brincou com a ideia de que o filme pode ter sido complexo demais para parte do público. “No próximo filme, vou dobrar a aposta e contar a história de maneira mais clara ainda”, brincou.

Apesar da surpresa, ele demonstrou simpatia com os criadores de conteúdo que analisam o longa. “Adoro esses vídeos de explicação. Oxe, me dá vontade de tirar mais onda ainda. Adoro esse pessoal, de verdade”, confessou.

Kleber também compartilhou um comentário do jornalista Lucas Salgado que ironiza a busca por interpretações elaboradas. “Final de ‘O agente secreto’ explicado: aqueles nomes na tela preta são as pessoas que fizeram o filme”, brincou o post.

Representante do Brasil no Oscar 2026, “O Agente Secreto” estreou nos cinemas brasileiros em 6 de novembro e rapidamente virou tema de discussão online. No último final de semana, com a chegada do filme na Netflix, as publicações aumentaram.

Ambientado no Recife de 1977, durante a ditadura militar, o longa acompanha Marcelo — ou Armando — personagem vivido por Wagner Moura. Ex-professor universitário, ele passa a viver com identidade falsa após entrar em conflito com um empresário ligado ao regime.

Embora o título sugira um thriller de espionagem, o filme subverte essa expectativa. Em vez de um espião profissional, o protagonista é um homem comum tentando sobreviver à perseguição política.

A estrutura do filme, que mistura investigação histórica, saltos no tempo e um final pouco convencional, levou muitos espectadores a produzir vídeos e análises tentando explicar o desfecho. Alguns vídeos apontam que o filme cria a impressão de que o personagem escapou da perseguição, mas depois revela que isso não era verdade.

Outra teoria destaca a escolha narrativa de não mostrar a morte do protagonista em cena. Para esses espectadores, a decisão reproduz a maneira como muitas mortes durante o regime militar foram tratadas: sem explicação, sem investigação e sem memória pública.

O que também fica em alta é a dupla interpretação de Wagner Moura, que dá vida tanto Marcelo quanto Fernando, o filho adulto que aparece no último ato da história. Para alguns fãs, isso simboliza como o passado invade o presente.

“Sendo eu um jornalista que já descobriu muita coisa em arquivos, filho de uma historiadora, faz total sentido que o filme caminhe para onde caminha. É uma escolha muito forte, muito sentimental”, contou Kleber em entrevista coletiva.

