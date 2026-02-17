Roteirista indicado ao Oscar é solto de prisão no Irã

Mehdi Mahmoudian, um dos três corroteiristas do filme "Foi apenas um acidente" ao lado do diretor Jafar Panahi, foi solto de uma prisão iraniana 17 dias depois de sua detenção, que aconteceu junto dos ativistas Abdollah Momeni e Vida Rabbani. Os três assinaram uma carta contra o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. Eles foram libertos sob fiança, e as informações foram compartilhadas pelo The Guardian.



O governante é acusado de cometer crimes contra a humanidade em meio aos recentes protestos a líderes religiosos do país, que estão no poder há quase quatro décadas. O próprio Panahi, que concorre ao Oscar de Melhor Filme Internacional, assinou a carta, ao lado do cineasta Mohammad Rasoulof, de "A semente do fruto sagrado".

No Oscar, "Foi apenas um acidente" concorre aos prêmios de Melhor Roteiro Original e Melhor Filme Internacional, ao lado de "O agente secreto" e "Valor sentimental".

Panahi também tem um longo histórico de ameaças e prisões por suas críticas ao governo e teve de rodar a produção de forma clandestina. Não por acaso, o longa representa, oficialmente, a França na disputa pelo prêmio da Academia.

Em nota emitida no começo do mês, o cineasta afirmou ter conhecido Mahmoudian na prisão, também motivada por manifestações políticas, onde ficaram juntos por sete meses, e que o roteirista foi muito presente na concepção do roteiro e nas filmagens da produção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Mahmoudian não é apenas um ativista de direitos humanos e um prisioneiro de consciência", escreveu na ocasião, "ele é uma testemunha, um ouvinte e uma rara presença moral - uma presença cuja ausência é imediatamente sentida, tanto dentro quanto fora dos muros da prisão".